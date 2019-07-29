Защитник московского ЦСКА избежал серьезной травмы в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом", заявил главный тренер "красно-синих" Виктор Ганчаренко.

Ганчаренко: Васин избежал травмы в матче с «Локомотивом»

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