Футбол
Ганчаренко: ЦСКА показал плохую игру в матче с «Крыльями Советов»РИА Новости 13:03
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
|38′
|46′
Zvonimir Sarlija
Александр Соболев
|51′
Александр Соболев
|58′
|61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
|66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
|71′
|78′
Федор Чалов
|78′
Zvonimir Sarlija
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
|84′
|88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Крылья Советов
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Рыжиков
10
Терехов
90
Бурлак
50
Карпов
23
Комбаров
20
Мияйлович
14
Гынсарь
40
Тимофеев
77
Кабутов
9
Radonjic
17
Зиньковский
35
Акинфеев
2
Фернандес
19
Нисимура
5
Васин
23
Магнуссон
8
Влашич
98
Обляков
87
Марадишвили
29
Бийол
25
Бистрович
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко сказал, что в матче первого тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" футболисты армейского клуба показали плохую игру и уступили сопернику по делу. ЦСКА в воскресенье в Самаре проиграл "Крыльям Советов" со счетом 0:2.
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Это напоминает нашу игру с Тулой в прошлом сезоне. Мы показали плохую игру и проиграли по делу.
— Виктор Гончаренко, белорусский футболистЧемпионат 12:13
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