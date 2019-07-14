Это напоминает нашу игру с Тулой в прошлом сезоне. Мы показали плохую игру и проиграли по делу.

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко сказал, что в матче первого тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" футболисты армейского клуба показали плохую игру и уступили сопернику по делу. ЦСКА в воскресенье в Самаре проиграл "Крыльям Советов" со счетом 0:2.

Ганчаренко: ЦСКА показал плохую игру в матче с «Крыльями Советов»

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