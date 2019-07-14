Футбол

Ганчаренко: ЦСКА показал плохую игру в матче с «Крыльями Советов»РИА Новости 13:03

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Zvonimir Sarlija
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Zvonimir Sarlija
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко сказал, что в матче первого тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" футболисты армейского клуба показали плохую игру и уступили сопернику по делу. ЦСКА в воскресенье в Самаре проиграл "Крыльям Советов" со счетом 0:2.
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Виктор Гончаренко
Это напоминает нашу игру с Тулой в прошлом сезоне. Мы показали плохую игру и проиграли по делу.
— Виктор Гончаренко, белорусский футболистЧемпионат 12:13

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