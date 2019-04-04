Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрироватьКоммерсантъ 10:36
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup. Это самый высокий показатель с 2007 года, когда о желании переехать за границу заявляли 17% граждан России.
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Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Общество
Суд приостановил разбирательство по делу о квартире Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы приостановил разбирательство по иску хоккеиста Александра Фролова к его бывшей жене, певице Юлии Началовой и инвестиционной компании ООО «Весенние инвестиции» о признании недействительной сделки по договору цессии.
Обновлено в 09:51
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Экономика
Строительство ЦКАД требует новых затрат
Строительство участка от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон» стоит 85,4 млрд рублей.
Обновлено в 12:58
Политика
НАТО расширит масштабы разведки в Черном море
2 апреля постпред США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила, что организация намерена обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 14:51
Общество
Голикова рассказала о росте смертности в России
В 32 регионах России в 2018 году выросла смертность.
Обновлено вчера в 03:42
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Политика
МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов
Москва требует от Японии признать итоги Второй мировой войны и суверенитет РФ над южными Курилами, однако официальный Токио пока демонстрирует неготовность к такому шагу.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Футбол
Андрей Федун: «„Спартак“ стоит не меньше миллиарда евро»
Член совета директоров столичного "Спартака" Андрей Федун поведал о стоимости клуба.
Обновлено в 13:20
Политика
Прилепин: Зеленский не завоюет, а отпустит Донбасс
Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что Владимир Зеленский, в случае победы на выборах президента Украины, не сможет с выгодой для Киева разрешить ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:26
Политика
Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
Обновлено в 02:43
Кино
Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 05:12
Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
Обновлено в 12:37
Авто
Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России
Сегодня 4 апреля Volvo открыла прием предзаказов в России на новый V60 Cross Country, который в нашей стране представлен в комплектации Plus.
Обновлено в 08:04
Наука
Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена
Обновлено в 14:15
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Следствие попросило арестовать мэра Евпатории
Обновлено в 10:53
Здоровье
Крем для кожи превратил британку в «зомби»
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Google выпустила вторую бету Android Q
Компания Google представила вторую бета-версию следующего поколения операционной системы Android.
Обновлено в 06:13
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Барселоне задержали 66 граждан Грузии
Грузинские и испанские правоохранители задержали в Барселоне 66 граждан Грузии: 25 за квартирные кражи, 41 - за нарушение правил миграции, сказано в заявлении МВД.
Обновлено в 13:40
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 14:20
Наука
Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц
Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Суд отказался отпустить на волю Мамаева и Кокорина
Пресненский суд Москвы отказался освободить из-под стражи футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов громкого дела о драках в центре столицы.
Обновлено вчера в 12:12
Космос
SpaceX впервые запустила прототип Starship
Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сообщил, что Starhopper впервые запустил двигатель на новом испытательном полигоне компании в Бока-Чика, штат Техас.
Обновлено в 03:30
Авто
Volkswagen начал тесты беспилотных автомобилей четвертого уровня
Компания Volkswagen приступила к тестам автомобилей с автопилотом четвертого уровня.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Любовница Ромы Жукова обвинила его жену в нападении
Ольга Илларионова, к которой певец Рома Жуков ушел от жены Елены и шестерых детей, обвинила пока еще законную супругу возлюбленного в нападении.
Обновлено в 13:01
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54