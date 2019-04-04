Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрироватьКоммерсантъ 10:36

При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup. Это самый высокий показатель с 2007 года, когда о желании переехать за границу заявляли 17% граждан России.

Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

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