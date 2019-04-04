Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрироватьКоммерсантъ 10:36
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup. Это самый высокий показатель с 2007 года, когда о желании переехать за границу заявляли 17% граждан России.
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Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика
Захарова: Киев вычеркнул жителей Донбасса из состава Украины
Выборы президента Украины, которые состоялись 31 марта, не охватили территорию Донбасса, и этим самым «киевский режим, вычеркнул из состава Украины людей, проживающих там».
Обновлено в 16:09
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов
Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 06:25
Космос
Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды
Credt: University of Warwick/Mark Garlick Богатый железом и никелем фрагмент пережил общесистемный катаклизм, последовавший за смертью его главной звезды SDSS J122859.93 + 104032.9.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Сияющая Лопырева впервые показала лицо любимого мужчины
"Мисс-Россия" Виктория Лопырева впервые показала лицо гражданского мужа Игоря Булатова. Влюбленные перестали прятаться.
Обновлено в 16:25
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Арестованный Ахмед Барахоев объявил голодовку
Старейшина Ахмед Барахоев, арестованный на десять суток после акции протеста в Магасе, объявил голодовку в нальчикском спецприемнике.
Обновлено в 15:00
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В филиале вуза на Кубани прошли обыски, изъято 100 миллионов рублей
В марте этого года одна из секретарей была задержана правоохранителями на рабочем месте при получении 1 млн. 800 тыс. рублей, сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю В ходе обысков в здании вуза и по месту жительства сотрудников было изъято более 100 млн. рублей.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева рассказала о радостном событии в своей жизни
Известная российская актриса театра и кино Татьяна Васильева рассказала о радостном событии в своей жизни.
Обновлено в 06:45
Политика
Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законов Украины
Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Обновлено в 17:15
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:56
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
Обновлено в 17:19
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
Обновлено в 12:37
Общество
В Италии вернут определения «отец» и «мать» в удостоверения личности
Ранее в итальянских документах значилось понятие "родители" Определения "отец" и "мать" вернут в итальянские удостоверения личности для несовершеннолетних, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Футбол
Роналду проиграл суд обвинившему его в налоговых махинациях журналу
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу Der Spiegel.
Обновлено в 14:53
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Авто
Полностью ржавый Porsche 356 оценили дороже нового «Кайена»
Отреставрированные экземпляры Porsche 356 дилеры классических автомобилей продают по цене от 200-250 тысяч долларов (13-16,4 миллиона рублей).
Обновлено в 07:22