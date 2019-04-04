Общество

Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрироватьКоммерсантъ 10:36

При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup. Это самый высокий показатель с 2007 года, когда о желании переехать за границу заявляли 17% граждан России.
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Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

РБК06:40

Gallup: число россиян, желающих эмигрировать, достигло рекорда за 10 лет

Ведомости06:27

Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Интерфакс04:51

Около 20% россиян хотят эмигрировать за рубеж

Эхо Москвы07:00

Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

URA.Ru05:37

20% россиян мечтают уехать

Вести.Ru06:04

Компания Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Говорит Москва05:10
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