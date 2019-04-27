Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливоiReactor 04:18

Галкин заявил, что был в полном потрясении от выступления Ержана Максима, у которого, как рассказал комик, «невероятный и природный голос». Телеведущий также отметил, что финал песенного конкурса был достаточно нервным, да и результаты шоу ему показались несправедливыми.
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Максим Галкин
Я потрясен тем, как пел Ержан Максим. Природный, невероятный голос, я просто поражен. Я могу сказать, что это очень нервно, и я постараюсь сделать всё, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо.
— Максим Галкин, российский исполнительREGNUM 06:06

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Максим Галкин
Российский исполнитель
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр . Пятый муж певицы Аллы Пугачёвой.
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