Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливоiReactor 04:18

Я потрясен тем, как пел Ержан Максим. Природный, невероятный голос, я просто поражен. Я могу сказать, что это очень нервно, и я постараюсь сделать всё, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо.

Галкин заявил, что был в полном потрясении от выступления Ержана Максима, у которого, как рассказал комик, «невероятный и природный голос». Телеведущий также отметил, что финал песенного конкурса был достаточно нервным, да и результаты шоу ему показались несправедливыми.

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

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