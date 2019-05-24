Культура

Галкин прокомментировал результаты повторного финала «Голос. Дети»Экспресс газета вчера в 17:51

Напомним, Первый канал решил выйти из конфликтной ситуации, сделав победителями всех финалистов конкурса (в том числе и Микеллу Абрамову). Но если Галкину это решение показалось справедливым, многих зрителей разочаровал такой исход.
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Максим Галкин
Я невероятно, как зритель, растроган этим справедливым финалом. Я хочу поздравить победителей, и я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было просто замечательно, трогательно, классно. Первый канал очень достойно вышел из этого конфликта.
— Максим Галкин, российский исполнительТАСС вчера в 17:24
с чего всё началось
Многие пользователи сочли, что признание всех участников победителями проекта – это самое справедливое решение; в частности, телеведущий Максим Галкин сказал на видео, опубликованном в Instagram
, что он «невероятно растроган таким финалом» и хочет «поздравить победителей».
Взгляд.ру04:28

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