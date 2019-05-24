Галкин прокомментировал результаты повторного финала «Голос. Дети»Экспресс газета вчера в 17:51

с чего всё началось

Я невероятно, как зритель, растроган этим справедливым финалом. Я хочу поздравить победителей, и я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было просто замечательно, трогательно, классно. Первый канал очень достойно вышел из этого конфликта.

Напомним, Первый канал решил выйти из конфликтной ситуации, сделав победителями всех финалистов конкурса (в том числе и Микеллу Абрамову). Но если Галкину это решение показалось справедливым, многих зрителей разочаровал такой исход.

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