Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента УкраиныREGNUM 06:29

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой. Видео с поздравлением лидера президентской гонки артист опубликовал на своей странице в сети Instagram.

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Политика Мизулина назвала запрет признаком свободы Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.

Культура Ведущий НТВ Норкин вернулся в эфир после больничного Ведущий канала НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Здоровье Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.

Авто Старенький Land Rover Defender превратился в машинку Hot Wheels Брайан Реджинальд из Австралии вместе с сыном создал собственную версию Land Rover Defender в стиле игрушечных машинок Hot Wheels.

Политика Саакашвили отказали во въезде на Украину В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.

Происшествия Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.

Авто Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.

Происшествия Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.

Политика Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.

Авто Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid Компания решила выпустить более стильный бюджетный кроссовер (по предварительной информации HBC) будет построен на базе модифицированной платформы CMF-A.

Армия и оружие Центр обслуживания вертолётных двигателей России начал работу во Вьетнаме Отмечено также, что соответствующие сертификаты, дающие право на применение технологий так называемого среднего ремонта вертолётных двигателей, уже получили вьетнамские сотрудники сервисного центра.

Политика США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.

Кино В Сети появился трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым Главные роли в ленте сыграли Александр Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова.

Происшествия Швейцарские полицейские задержали напавших на генконсульство Турции Полиция швейцарского Цюриха задержала троих молодых людей, совершивших нападение на генконсульство Турции, - сообщили в муниципальной полиции.

Общество В Аксубаеве отметили день рождения Ленина О значении личности Владимира Ульянова в истории нашей страны и мира сказал в своей речи представитель ветеранской организации Мюдовского СП Леонид Лимонов.

Общество Шестой фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 25 апреля по 5 мая Фестиваль "Пасхальный дар" стартует в Москве 25 апреля - он пройдет на 14 площадках, расположенных как в центре города, так и на окраинах.

Армия и оружие Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Экономика ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.

Происшествия Новый взрыв произошел на Шри-Ланке Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.

Политика Путин не смог посмотреть дебаты Зеленского и Порошенко Президент РФ Владимир Путин не смог посмотреть дебаты Петра Порошекно и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.

Армия и оружие Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант».

Происшествия Гособвинение обжаловало решение вернуть дело Масляевой в прокуратуру Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».

Здоровье В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.

Происшествия Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Здоровье В Петербурге ученик школы на Бестужевской заболел корью Занятия в образовательном учреждении идут в обычном режиме В Санкт-Петербурге учащийся школы № 100 на Бестужевской улице заболел корью, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Происшествия ФСБ провела скрытую съемку из галстука генерала СКР Суд в Петербурге в ходе процесса по делу о вымогательстве денег у главы калининградского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта Виктора Леденева изучил запись переговоров, скрыто записанных ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ».