Политика
Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента УкраиныREGNUM 06:29
Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой. Видео с поздравлением лидера президентской гонки артист опубликовал на своей странице в сети Instagram.
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Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
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В Британии нашли самого большого в мире осла
Деррик принадлежит к породе американских мамонтовых ослов — её представители являются самыми крупными в мире.
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На Кубани зону ограничения застройки побережья расширили до 500 м
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) поддержали предложение расширить зону ограничения застройки на побережье до 500 метров.
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Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
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Интернет
Миллионы людей используют легкие пароли для своих учетных записей
В новом опросе Национального центра кибербезопасности Великобритании отмечается, что миллионы людей используют легкие пароли для своих учетных записей, сообщает Хайтек.
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Huawei даёт максимальную прощальную скидку на Honor 10
Завтра с 11:00 по московскому времени в официальном магазине компании Huawei можно будет приобрести HONOR 10 Premium с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти со скидкой 7000 рублей — за 24 990 рублей.
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Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом
С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива.
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Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на два дня
Обновлено в 10:54
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Политика
Медведчук поставил ультиматум Зеленскому
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал условия, на которых поддержит побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.
Обновлено в 09:21
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Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
Экономика
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Обновлено в 00:04
Политика
Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского
Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:54
Политика
Зеленский обозначил приоритеты своей работы на посту президента
В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Общество
Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь
Обновлено в 09:18
Общество
В большинстве регионов России сократилось население
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
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Названы дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке.
Обновлено в 13:54
Политика
В Раде анонсировали рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:09
Политика
Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.
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Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
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Суд разрешил врачу «Зенита» навестить Кокорина в СИЗО
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«Гелик» превратили в дом на колесах для кругосветного путешествия
Специальная версия модели оснащается блокировкой дифференциала спереди, по центру и сзади, более мощными амортизаторами, воздушным компрессором и резервуаром для запасного топлива на 250 литров для очень далеких путешествий.
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Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну
Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.
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Кино
В США умер продюсер «Выжившего» и «В центре внимания» Стив Голин
Обновлено в 14:32