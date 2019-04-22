Политика

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента УкраиныREGNUM 06:29

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой. Видео с поздравлением лидера президентской гонки артист опубликовал на своей странице в сети Instagram.
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Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах

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Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах

Life.ru06:56

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

REGNUM06:29
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Максим Галкин
Российский исполнитель
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр . Пятый муж певицы Аллы Пугачёвой.
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