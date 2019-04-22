Политика
Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента УкраиныREGNUM 06:29
Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой. Видео с поздравлением лидера президентской гонки артист опубликовал на своей странице в сети Instagram.
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Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
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Политика
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ЦБ раскрыл данные о проверках финансовых организаций в 2018 году
В 2018 году сотрудники ЦБ провели 120 скоординированных проверок финансовых групп и банков.
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Происшествия
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В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
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Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Политика
Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах
Постоянный член жюри КВН, режиссёр Юлий Гусман прокомментировал RT победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:19
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
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Политика
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Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко предостерегла Владимира Зеленского от попыток легитимизации самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 06:20
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Mossovetinfo.ru – Летнее тепло ожидается в Москве в середине недели, сообщает центр погоды «Фобос».
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