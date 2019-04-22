Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента УкраиныREGNUM 06:29

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой. Видео с поздравлением лидера президентской гонки артист опубликовал на своей странице в сети Instagram.

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

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