Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИГазета.Ru вчера в 19:26
В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
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с чего всё началось
По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).Комсомольская правдавчера в 18:05
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От 700 тысяч до нескольких миллионов. СМИ сравнили доходы российских юмористов
Телеканал 360°вчера в 20:14
Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч
Комсомольская правдавчера в 18:05
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
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