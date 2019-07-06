Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИГазета.Ru вчера в 19:26

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Читать в источнике
с чего всё началось

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).
Комсомольская правдавчера в 18:05

Подробнее о событии

Опубликованы доходы российских юмористов. Михалкова получает больше Петросяна

URA.Ruвчера в 22:39

Названы гонорары российских юмористов за корпоративы

News.ruвчера в 20:12

Названы гонорары российских юмористов

Lenta.ruвчера в 20:54

От 700 тысяч до нескольких миллионов. СМИ сравнили доходы российских юмористов

Телеканал 360°вчера в 20:14

Стало известно сколько зарабатывают на корпоративах российские юмористы

Пятый канал00:03

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

Газета.Ruвчера в 19:26

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

Комсомольская правдавчера в 18:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

Обновлено 04 июля в 16:12
Происшествия

Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд

Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.
Обновлено вчера в 23:01
Наука

В Китае обнаружены деформированные древние черепа

Археологи, обнаружившие кости странной формы, полагают, что древние люди специально изменяли фактуру своих черепов.
Обновлено вчера в 17:18
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Военнослужащим и полицейским повысят оклады

С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Богатейший человек мира развелся с женой

Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Владелец перевернувшегося в Черном море катамарана задержан

В Краснодарском крае задержан владелец катамарана, перевернувшегося в Черном море в районе Джубги.
Обновлено вчера в 14:06
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

Арестованный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено вчера в 22:10
Общество

Умерла пережившая опыты доктора Менгеле бывшая узница Освенцима

Обновлено вчера в 19:30
Общество

Суббота в Москве будет дождливой

В субботу, 6 июля, в столице ожидается облачная дождливая погода с температурой воздуха 16-18 градусов выше нуля.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено вчера в 11:24
Общество

Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор

В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено вчера в 13:08
Армия и оружие

«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе

В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве в мечети в Афганистане

Обновлено вчера в 19:23
Общество

Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа

В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено вчера в 02:25
Политика

Путин встретился с папой Римским

Президент РФ Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, сообщает РИА "Новости". Беседа продолжалась около часа.
Обновлено 04 июля в 09:53
Общество

В Иркутской области зафиксировали снижение уровня воды в реках

Обновлено вчера в 23:59
Наука

Следующие генно-модифицированные дети родятся в России

Ребрикову уже удалось найти несколько обладающих ею супружеских пар, которые понимают стоящий перед ними выбор: или участие в эксперименте, или неизлечимая глухота любого рожденного ими ребенка.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия

В Москве задержан таксист-отравитель

Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено вчера в 16:36
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

Брат против брата: родню главы Донецка нашли в ДНР

Семья нового председателя Донецкой областной администрации Павла Кириленко живет в самопровозглашенной ДНР.
Обновлено вчера в 13:10
Политика

Российский посол не увидел у властей США желания вести диалог по ДРСМД

Власти Соединенных Штатов Америки не готовы вести конструктивный диалог с Россией для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил российский посол в США Анатолий Антонов, 6 июля передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:32
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

Обновлено вчера в 18:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Ревва
Российский шоумен, комедийный актёр, телеведущий, певец. Бывший игрок команды КВН «Утомлённые солнцем». Резидент юмористического шоу «Comedy Club».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное