По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).

с чего всё началось

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

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