Галкин ответил на претензии АхеджаковойРоссийская газета 22:52

с чего всё началось

Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении.

Телеведущий Максим Галкин ответил на критику актрисы Лии Ахеджаковой, которая обвинила его в спекуляциях на ее имени при создании и исполнении пародийных номеров. Артист отметил, что с одинаковым успехом делает пародии на бизнесменов, политиков, актеров и даже на президента.

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Экономика Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов в 2018 году Убытки американского производителя электромобилей Tesla в прошлом году составили почти $1 млрд ($976 млн), пишет The Detroit Times со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.

Наука Найден 35000-летний череп современного человека Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.

Транспорт В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.

Происшествия В Чите ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара, говорится в сообщении министерства территориального развития Забайкальского края.

Происшествия Суд арестовал сенатора Арашукова Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей "АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.

Общество В Красноярском крае за год произвели 935 тыс. декалитров водки В 2018 году в Красноярском крае произвели 935 тыс. декалитров водки, что на 7% меньше, чем в 2017 году.

Интернет Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.

Общество Названы самые опасные для вождения страны Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).

Политика Трех журналистов испанского агентства Efe задержали в Венесуэле Три журналиста испанского информационного агентства Efe задержаны в Венесуэле, сообщило агентство на своей странице в Twitter.

Происшествия СК анонсировал задержания глав газовых компаний по делу Арашуковых Следователи планируют задержать по делу отца и сына Арашуковых нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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