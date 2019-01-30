Шоу-бизнес
Галкин ответил на критику АхеджаковойРИА Новости 18:53
Телеведущий и пародист Максим Галкин в своем Instagram ответил на претензии актрисы Лии Ахеджаковой, которая раскритиковала юмориста за использование ее образа в выступлениях. Шоумен отметил, что в свободном обществе, за которое выступает сама актриса, пародии не запрещены.
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Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении.
— Максим Галкин, российский исполнительРИА Новости 18:53
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Галкин ответил на критику Ахеджаковой ссылкой на «свободу слова и самовыражения»
Народные новости20:22
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Экономика
Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов в 2018 году
Убытки американского производителя электромобилей Tesla в прошлом году составили почти $1 млрд ($976 млн), пишет The Detroit Times со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.
Обновлено в 20:53
Наука
Обнаружена новая опасность кошек
Обновлено в 11:59
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Чите ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара
Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара, говорится в сообщении министерства территориального развития Забайкальского края.
Обновлено в 21:36
Транспорт
В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов
Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.
Обновлено в 20:52
Авто
Skoda показала дизайн кроссовера Kamiq
Обновлено в 05:52
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Экономика
«Газпром» занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
"Газпром" открыл программу заимствований нового года кредитом японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank, Ltd) на 500 млн евро, привлеченным в январе 2019 года сроком до 2023 года, сообщается в материалах "Газпрома", имеющихся в распоряжении "Интерфакса".
Обновлено в 17:17
Авто
Volkswagen остался крупнейшим мировым автопроизводителем
Обновлено в 17:34
Происшествия
По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний
Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой в Иркутской области
Четыре человека погибли и как минимум пять пострадали в результате столкновения маршрутного такси с "КамАЗом" в Иркутской области.
Обновлено в 20:42
Экономика
Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
Поправки в закон «О кредитных историях» вступают в силу 31 января.
Обновлено в 20:34
Транспорт
На Сахалине вновь приостановлено междугороднее автобусное сообщение
В Сахалинской области было ограничено движение междугородних пассажирских автобусов из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Сахалина.
Обновлено в 21:25
Транспорт
Названы самые опасные для вождения страны
Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
Обновлено в 15:15
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Фотограф испанского агентства Efe пропал в Венесуэле
Испанское агентство Efe сообщает, что его фотограф пропал в Каракасе.
Обновлено в 19:05
Происшествия
В Италии собрали деньги для спасенного в Магнитогорске ребенка
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 15:29
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
Обновлено в 08:55
Происшествия
Открывший стрельбу на Корсике мужчина найден мертвым
Обновлено в 20:42
Интернет
Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса
Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками
Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 06:34
Авто
Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара
Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 11:13
Космос
Сотрудники космодрома нашли трещину в разгонном блоке «Фрегат»
«Фрегат», который должен будет вывести на орбиту спутники британской системы OneWeb, находится на космодроме Куру во Французской Гвиане.
Обновлено вчера в 21:44
Гаджеты
Samsung выпустит смартфон с объёмом памяти в 1000 Гб
Корейский производитель гаджетов Samsung готовится к разработке и производству первого в мире смартфона, встроенная память которого составит один терабайт.
Обновлено в 13:18
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни
Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 16:07
Авто
Chevrolet Camaro ZL1 1LE получил 10-ступенчатый «автомат»
Американский автопроизводитель Chevrolet оснастил трековую версию Camaro ZL1 пакетом 1LE, увеличивающим динамические характеристики.
Обновлено в 12:58
Политика
Украинский министр съел торт в виде руин Кремля
Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну преподнесли на 40-летний юбилей торт в виде развалин московского Кремля.
Обновлено в 17:18