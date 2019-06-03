Галкин отругал Малахова и назвал его лжецомLenta.ru 08:33

с чего всё началось

Пародист назвал эти данные ложными, а источник информации — «жалким лживым кипрским агентством». «С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет», — написал он. Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

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