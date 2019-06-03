Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецомLenta.ru 08:33
Пародист назвал эти данные ложными, а источник информации — «жалким лживым кипрским агентством». «С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет», — написал он. Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
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с чего всё началось
Галкин у себя в инстаграме назвал информацию ложной, слившее фотографии особняка кипрское агентство жалким, а самого Малахова - главным телесплетником страны.Газета.Ru07:56
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Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
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Обновлено в 04:36