Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецомLenta.ru 08:33
Пародист назвал эти данные ложными, а источник информации — «жалким лживым кипрским агентством». «С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет», — написал он. Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
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с чего всё началось
Максим Галкин написал в своем Instagram, что его "поддостал" журнал Андрея Малахова, который 3 июня сообщил со ссылкой на кипрское агентство недвижимости о завершении строительства особняка Аллы Пугачевой на острове.ТВ Центр06:49
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