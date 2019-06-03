Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецомLenta.ru 08:33
Пародист назвал эти данные ложными, а источник информации — «жалким лживым кипрским агентством». «С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет», — написал он. Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
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с чего всё началось
Максим Галкин написал в своем Instagram, что его "поддостал" журнал Андрея Малахова, который 3 июня сообщил со ссылкой на кипрское агентство недвижимости о завершении строительства особняка Аллы Пугачевой на острове.ТВ Центр06:49
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Энергетика
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Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в Шереметьево стабилизируется к концу июня
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Обновлено в 11:22
Политика
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
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Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
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Авто
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Обновлено в 07:01
ЖКХ
Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла
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Обновлено вчера в 16:33
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На ПМЭФ-2019 обсудят господдержку кино
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 7 июня в 12.00 в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) на стенде Краснодарского края с участием министра культуры РФ Владимира Мединского состоится панельная дискуссия «Главные роли кинопроизводства в России», сообщает пресс-служба АПКиТ.
Обновлено в 07:19
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Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
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Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
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Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Футбол
Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену
Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
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Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Общество
В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
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Общество
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Суд оштрафовал организатора митингов против храма в Екатеринбурге, представительницу движения «Парки и скверы» Анну Балтину на 20 тысяч рублей, сообщает РБК.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
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Обновлено в 08:15
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
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Шоу-бизнес
«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте
Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
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Экономика
Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%
Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
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Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Единоборства
Хрюнов: Джошуа не нашлось, что противопоставить тактике Руиса
Британец Энтони Джошуа не смог ничего противопоставить тактике американского боксера мексиканского происхождения Энди Руиса, заявил РИА Новости российский промоутер Владимир Хрюнов.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24