Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства КиркороваРИА Новости 05:44

с чего всё началось

Я понял, что весна наконец-то наступила. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Конечно же, когда снег сошел, журналисты увидели эти фантазии и им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба — не беспокойте Филиппа, он очень расстроен, что так дешево.

Ранее стало известно, что четверо жителей Дагестана готовили взрыв на концерте Киркорова в Махачкале в мае 2017 года. Один из фигурантов дела, Хидирнеби Казуев, заявил на допросах, что убить певца попросил Максим Галкин.

Шоу-бизнес Певица Юлия Началова находится в коме Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.

Происшествия ФСБ подала иск к «Новой газете» ФСБ подала иск к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из судебной картотеки.

Экономика Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.

Происшествия Раскрыты детали разговора пилотов перед крушением самолета в Эфиопии Стали известны детали последнего разговора пилотов самолета, который разбился в Эфиопии 10 марта.

Происшествия Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.

Происшествия Авиакомпании начинают пересматривать заказы лайнеров Boeing-737 MAX Несколько авиакомпаний могут отказаться от покупки самолетов Boeing 737 MAX, предназначенных для среднемагистральных маршрутов, сообщает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Сергей Шнуров публично разорвал отношения с Ксенией Собчак Певец боится гнева Константина Богомолова. Сергей Шнуров публично признался, что некоторое время назад прервал дружбу с Ксенией Собчак.

Культура Ярмольник назвал современный КВН несмешным Актер Леонид Ярмольник назвал выступления современных команд КВН несмешными. По его словам, качество передачи сильно упало.

Общество Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище На Троекуровском кладбище Москвы завершилась процедура кремации тела народного артиста СССР Владимира Этуша.

Музыка Вера Брежнева заявила, что никогда не считала себя украинской певицей Вера Брежнева сказала, что она никогда не считала себя украинской певицей и на Украине её тоже не воспринимали в таком качестве.

Финансы С чем связано трёхдневное укрепление рубля Укрепление российской валюты продолжается третий день подряд.

Политика ЕР исключила из партии волгоградского депутата после слов о тунеядцах Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, назвавшего малоимущих пенсионеров "тунеядцами и алкашами", исключили из "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.

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Экономика Еврокомиссия одобрила покупку L1 Фридмана испанского ретейлера Dia Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению испанского ретейлера Dia компанией LetterOne Михаила Фридмана. Об этом сообщается на сайте ЕК.

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