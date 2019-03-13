Происшествия

Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства КиркороваРИА Новости 05:44

Ранее стало известно, что четверо жителей Дагестана готовили взрыв на концерте Киркорова в Махачкале в мае 2017 года. Один из фигурантов дела, Хидирнеби Казуев, заявил на допросах, что убить певца попросил Максим Галкин.
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Максим Галкин
Я понял, что весна наконец-то наступила. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Конечно же, когда снег сошел, журналисты увидели эти фантазии и им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба — не беспокойте Филиппа, он очень расстроен, что так дешево.
— Максим Галкин, российский исполнительPassion.ru 08:58
с чего всё началось
13 марта ведущий Максим Галкин опубликовал
 в своем инстаграме видеообращение, в котором прокомментировал показания фигуранта дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году.
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Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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