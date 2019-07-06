Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорарРИА Новости 06:21

Ранее газета "Комсомольская правда" раскрыла гонорары юмористов за выступления на корпоративах и других частных мероприятиях. Рейтинг возглавил Галкин, концерт которого стоит свыше трех с половиной миллионов рублей, за ним следуют Александр Ревва, Юлия Михалкова, Евгений Петросян и другие артисты.
Читать в источнике
с чего всё началось

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).
Комсомольская правдавчера в 18:05

Подробнее о событии

Галкин объяснил свой высокий заработок

Lenta.ru07:40

От 200 тысяч до трех миллионов: гонорары Максима Галкина, Евгения Петросяна и «Уральских пельменей»

StarHit.ru08:00

Галкин оправдался за баснословный гонорар после выходки Пугачевой

Газета.Ru11:59

Винокур объяснил высокие гонорары Галкина

News.ru09:59

Галкин раскрыл причину своего высокого заработка

Телепрограмма09:42

Максим Галкин прокомментировал данные рейтинга востребованности юмористов

ТК Звезда04:28

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

Комсомольская правдавчера в 18:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:46, Ашберн

Все серьезно: ставки юмористов за кривлянье на корпоративах

Вести.UZ04:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

Обновлено в 13:52
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение

В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест.
Обновлено вчера в 03:16
Музыка

В Батуми отменили концерт группы «А-Студио»

Если ситуация нормализуется, «А-Студио» выступит в следующем году. Солистка группы Кети Топурия — уроженка Грузии.
Обновлено в 13:29
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Футбол

«Локомотив» победил «Зенит» в матче за Суперкубок России

Обновлено в 14:04
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона

МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Общество

Зависит ли мотивация сотрудников от зарплаты и бонусов: экспертный взгляд

Согласно экспертному мнению, денежная мотивация плохо влияет на производительность труда сотрудников в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В результате ЧП в Лондоне четыре человека получили ножевые ранения

В феврале сообщалось, что во французском Марселе мужчина напал с ножом на прохожих, ранения получили два человека.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Садальский прокомментировал пластику Маши Распутиной

Станислав Садальский не оставил без внимания новые снимки Маши Распутиной. Он также выразил восхищение певицей.
Обновлено в 14:32
Политика

Самоубийство Яковлева подтвердили в региональном правительстве — ТАСС

В правительстве региона подтвердили факт самоубийства главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки

Обновлено вчера в 20:05
Гаджеты

Новое приложение для смартфонов ворует данные кредитных карт

Эксперты обнаружили, что мошенники с помощью новой разработки научились красть данные кредитных карт со смартфонов на операционной системе Android.
Обновлено в 12:49
Общество

Петербуржцы смогут проходить медобследования на дачах

Обновлено в 10:04
Политика

Пушков оценил риск техногенной катастрофы на Украине

Обновлено в 03:00
Политика

В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС

В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.
Обновлено в 13:08
Политика

Путин наградил погибших подводников

Обновлено вчера в 05:18
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

Россиянка, став послом китайского языка, наводит мосты между державами

Обновлено вчера в 05:00
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие

В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона

5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна

В аэропорту курортного Канкуна в Мексике около трех дней находится группа россиян, которым не разрешают начать поездку по стране из-за претензий миграционных властей, сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ в Мехико.
Обновлено в 12:58
Наука

Ученые смогли закодировать изображения в продуктах метаболизма

Ученые собрали собственные искусственные метаболомы — растворы низкомолекулярных продуктов метаболизма.
Обновлено 04 июля в 13:29
Футбол

Семак прокомментировал поражение от «Локомотива» в Суперкубке России

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергей Семак прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче за Суперкубок России.
Обновлено в 14:39
Футбол

Президент клуба «Баия» подтвердил переход Бекао в «Удинезе»

Обновлено 04 июля в 22:59
Политика

В Иране пригрозили захватом британского танкера

Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21
Транспорт

Проблемы с багажом в Шереметьево: система не справилась

В первую очередь, упростят технологическую систему перевозки багажа, перераспределят потоки с перегруженного Шереметьево-D в другие терминалы аэропорта.
Обновлено в 14:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Ревва
Российский шоумен, комедийный актёр, телеведущий, певец. Бывший игрок команды КВН «Утомлённые солнцем». Резидент юмористического шоу «Comedy Club».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное