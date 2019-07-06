Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорарРИА Новости 06:21

Ранее газета "Комсомольская правда" раскрыла гонорары юмористов за выступления на корпоративах и других частных мероприятиях. Рейтинг возглавил Галкин, концерт которого стоит свыше трех с половиной миллионов рублей, за ним следуют Александр Ревва, Юлия Михалкова, Евгений Петросян и другие артисты.
Читать в источнике
с чего всё началось

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).
Комсомольская правдавчера в 18:05

Подробнее о событии

От 200 тысяч до трех миллионов: гонорары Максима Галкина, Евгения Петросяна и «Уральских пельменей»

StarHit.ru08:00

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

Комсомольская правдавчера в 18:05

Галкин обосновал свои многомиллионные гонорары

News.ru07:21

Галкин оправдывается после утечки размера его гонораров

Газета.Ru07:34

Максим Галкин прокомментировал данные рейтинга востребованности юмористов

ТК Звезда04:28

От 700 тысяч до нескольких миллионов. СМИ сравнили доходы российских юмористов

Телеканал 360°вчера в 20:14

Галкин объяснил свой высокий заработок

Lenta.ru07:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон

Все серьезно: ставки юмористов за кривлянье на корпоративах

Вести.UZ04:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Авто

В России появился новый минивэн Toyota Hiace

Пресс-служба компании Toyota объявила о старте продаж обновленного минивэна Hiace.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Москве из НИИ украли три миллиона рублей

Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной

На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области

В Минобороны приняли решение усилить группировку вооруженных сил, работающую над устранением последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 05:52
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Происшествия

ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Политика

Американский журналист восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии

Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку.
Обновлено 04 июля в 22:27
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Космос

Тайну летающей пирамиды на видео раскрыли российские пользователи Сети

В попытках понять, что за объект снят на видео, пользователи Сети выдвигают самые различные версии.
Обновлено в 02:30
Футбол

Агент Джорджиевича: Лука надеется провести следующий сезон в «Зените»

Черногорский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджиевич надеется стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиге в составе своей команды, сообщил агент игрока Игор Глушевич.
Обновлено в 07:41
Общество

Правитель Дубая подал в лондонский суд на жену, сбежавшую с $ 39 млн

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая, по данным СМИ, сбежала от него в Европу.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Российская «мосинка» признана лучшим оружием Первой мировой войны

Обновлено в 04:35
Политика

Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию

«Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате»,— добавили в Кремле.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Общество

The Insider и Bellingcat: координатор отравления Скрипалей пять раз ездил в Швейцарию и посещал штаб-квартиру ВАДА

Предполагаемый координатор отравления Сергея и Юлии Скрипаль генерал-майор ГРУ Денис Сергеев пять раз ездил в Швейцарию, сообщается в расследовании The Insider и Bellingcat, сделанном в кооперации со швейцарским медиахолдингом TAMedia.
Обновлено в 08:24
Происшествия

На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек

Обновлено в 07:00
Политика

Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца

Полиция задержала мужчину, который подозревается в регулярном избиении супруги и дочери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 08:15
Политика

Папа римский озаботился конфликтом на Украине

Папа римский выразил серьёзную озабоченность в связи с конфликтом, который продолжается на Украине с 2014 года.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

В КНДР обвинили освобождённого австралийского студента в шпионаже

Обновлено в 06:41
Политика

В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о борьбе за наследство актера

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик рассказала в эфире программы «Далекие близкие», которая выходит на канале «Россия-1», что сейчас развернулась борьба за наследство актера.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих

Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 01:15
Баскетбол

Российские баскетболистки обыграли Сербию на юниорском ЧМ

Обновлено в 08:04
Здоровье

Психолог рассказал, что обидчивость и гнев опасны для здоровья

Кандидат психологических наук, преподаватель МГУ Евгений Сафонов в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказал, что обидчивые люди часто страдают сердечными заболеваниями и подвержены развитию рака.
Обновлено в 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Ревва
Российский шоумен, комедийный актёр, телеведущий, певец. Бывший игрок команды КВН «Утомлённые солнцем». Резидент юмористического шоу «Comedy Club».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное