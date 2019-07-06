Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорарРИА Новости 06:21

Ранее газета "Комсомольская правда" раскрыла гонорары юмористов за выступления на корпоративах и других частных мероприятиях. Рейтинг возглавил Галкин, концерт которого стоит свыше трех с половиной миллионов рублей, за ним следуют Александр Ревва, Юлия Михалкова, Евгений Петросян и другие артисты.
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с чего всё началось

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).
Комсомольская правдавчера в 18:05

Подробнее о событии

От 200 тысяч до трех миллионов: гонорары Максима Галкина, Евгения Петросяна и «Уральских пельменей»

StarHit.ru08:00

Винокур объяснил высокий гонорар Галкина

News.ru09:59

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

Комсомольская правдавчера в 18:05

Галкин оправдывается после утечки размера его гонораров

Газета.Ru07:34

Максим Галкин прокомментировал данные рейтинга востребованности юмористов

ТК Звезда04:28

От 700 тысяч до нескольких миллионов. СМИ сравнили доходы российских юмористов

Телеканал 360°вчера в 20:14

Галкин объяснил свой высокий заработок

Lenta.ru07:40
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон

Все серьезно: ставки юмористов за кривлянье на корпоративах

Вести.UZ04:09
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Происшествия

У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

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Футбол

«Рубин» предложил почти миллион евро за защитника «Гетеборга» Старфельта

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Происшествия

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Происшествия

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Обновлено в 08:15
Футбол

Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online".
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Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

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Политика

В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией

Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Политика

Американский журналист восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Общество

The Insider и Bellingcat: координатор отравления Скрипалей пять раз ездил в Швейцарию и посещал штаб-квартиру ВАДА

Предполагаемый координатор отравления Сергея и Юлии Скрипаль генерал-майор ГРУ Денис Сергеев пять раз ездил в Швейцарию, сообщается в расследовании The Insider и Bellingcat, сделанном в кооперации со швейцарским медиахолдингом TAMedia.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Найдены родители жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 09:37
Музыка

Клип Реввы за сутки набрал более четырех миллионов просмотров

В конце июня хитом хостинга стал клип группы Little Big I’M OK – за сутки он набрал более пяти миллионов просмотров.
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Футбол

Защитник «Реала» Эрнандес зарегистрирован игроком «Милана»

Как сообщает Football Italia, французский футболист зарегистрирован в серии А, как игрок россонери.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

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Происшествия

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Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Политика

Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья

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Обновлено в 09:47
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

«Они не допустили катастрофы планетарного масштаба»: В Петербурге простились с погибшими на подлодке АС-31 моряками

Погибших моряков АС-31 хоронили рядом с подводниками подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество

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Происшествия

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В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

В результате столкновения пяти машин в Подмосковье погиб ребенок

Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
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Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»

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Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Воронежской области пострадали 10 человек

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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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Александр Ревва
Российский шоумен, комедийный актёр, телеведущий, певец. Бывший игрок команды КВН «Утомлённые солнцем». Резидент юмористического шоу «Comedy Club».
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