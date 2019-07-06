Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорарРИА Новости 06:21
Ранее газета "Комсомольская правда" раскрыла гонорары юмористов за выступления на корпоративах и других частных мероприятиях. Рейтинг возглавил Галкин, концерт которого стоит свыше трех с половиной миллионов рублей, за ним следуют Александр Ревва, Юлия Михалкова, Евгений Петросян и другие артисты.
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с чего всё началось
По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).Комсомольская правдавчера в 18:05
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Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч
Комсомольская правдавчера в 18:05
От 700 тысяч до нескольких миллионов. СМИ сравнили доходы российских юмористов
Телеканал 360°вчера в 20:14
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
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Происшествия
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Мощный взрыв произошел в одной из воинских частей (ВЧ) в Азербайджане 6 июля.
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Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»
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Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
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Общество
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Происшествия
Найдены родители жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено в 09:37
Музыка
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В конце июня хитом хостинга стал клип группы Little Big I’M OK – за сутки он набрал более пяти миллионов просмотров.
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Защитник «Реала» Эрнандес зарегистрирован игроком «Милана»
Как сообщает Football Italia, французский футболист зарегистрирован в серии А, как игрок россонери.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Вдова Марьянова Ксения Бик рассказала о борьбе за наследство актера
Ксения Бик пыталась помочь близким людям восстановить отношения, но сейчас уже сожалеет о таком поступке.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
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Обновлено в 09:19
Политика
Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья
Бондаренко является предпринимателем из Мукачево, а также основателем и владельцем одноименной сети кондитерских.
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Армия и оружие
«Они не допустили катастрофы планетарного масштаба»: В Петербурге простились с погибшими на подлодке АС-31 моряками
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Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
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В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес
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По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
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На Куршской косе обнаружили тело девочки
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Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин
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Обновлено в 05:54
Армия и оружие
«Перекоп» отправился в дальний поход
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«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти
Обновлено в 07:43
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
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ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе
В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31