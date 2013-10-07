По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).

с чего всё началось

Ранее газета "Комсомольская правда" раскрыла гонорары юмористов за выступления на корпоративах и других частных мероприятиях. Рейтинг возглавил Галкин, концерт которого стоит свыше трех с половиной миллионов рублей, за ним следуют Александр Ревва, Юлия Михалкова, Евгений Петросян и другие артисты.

Происшествия В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.

Политика Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.

Происшествия Похитившую миллионы Луизу Хайруллину выдали собственные дети Сбежавшую с 23 млн рублей Луизу Хайруллину выдали собственные дети. Напомним, женщину вчера задержали в Казани на съемной квартире.

Политика Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Политика Эстонские консерваторы хотят восстановить памятник эсэсовцам Активисты Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) собираются восстановить памятник эсэсовцам в поселке Лихула.

Происшествия В результате столкновения пяти машин в Подмосковье погиб ребенок Авария произошла на 87-м км кольцевой дороги. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Армия и оружие В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона 5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.

Происшествия Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.

Происшествия Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм.

Политика В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.

Политика Порошенко снял наличными 34 миллиона долларов Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Происшествия В Москве задержали выдававшего себя за сотрудника ЦОДД мужчину Пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало сообщила о задержании мужчины, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Политика В СПЧ проследят за ситуацией с корреспондентом Sputnik Совет по правам человека при президенте России проследит за ситуацией с корреспондентом Sputnik, которого не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.

Общество Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.

Политика Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Футбол «Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении Мадридский «Атлетико» на официальном сайте клуба опубликовал заявление о ситуации вокруг перехода нападающего Антуана Гризманна в каталонскую «Барселону».