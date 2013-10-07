Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорарРИА Новости 06:21
Ранее газета "Комсомольская правда" раскрыла гонорары юмористов за выступления на корпоративах и других частных мероприятиях. Рейтинг возглавил Галкин, концерт которого стоит свыше трех с половиной миллионов рублей, за ним следуют Александр Ревва, Юлия Михалкова, Евгений Петросян и другие артисты.
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с чего всё началось
По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).Комсомольская правдавчера в 18:05
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Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч
Комсомольская правдавчера в 18:05
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
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