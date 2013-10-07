Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорарРИА Новости 06:21

Ранее газета "Комсомольская правда" раскрыла гонорары юмористов за выступления на корпоративах и других частных мероприятиях. Рейтинг возглавил Галкин, концерт которого стоит свыше трех с половиной миллионов рублей, за ним следуют Александр Ревва, Юлия Михалкова, Евгений Петросян и другие артисты.
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с чего всё началось

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).
Комсомольская правдавчера в 18:05

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Галкин раскрыл причину своего высокого заработка

Телепрограмма09:42

От 200 тысяч до трех миллионов: гонорары Максима Галкина, Евгения Петросяна и «Уральских пельменей»

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Максим Галкин прокомментировал данные рейтинга востребованности юмористов

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Галкин оправдался за баснословный гонорар после выходки Пугачевой

Газета.Ru11:59

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

Комсомольская правдавчера в 18:05
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон

Все серьезно: ставки юмористов за кривлянье на корпоративах

Вести.UZ04:09
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
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После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
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Навык владения оружием в Cyberpunk 2077 будет расти с его использованием

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Активисты Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) собираются восстановить памятник эсэсовцам в поселке Лихула.
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Авария произошла на 87-м км кольцевой дороги. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 09:56
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5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
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Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
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Пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало сообщила о задержании мужчины, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
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Российский шоумен, комедийный актёр, телеведущий, певец. Бывший игрок команды КВН «Утомлённые солнцем». Резидент юмористического шоу «Comedy Club».
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