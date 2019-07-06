По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).

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Напомним: ранее в СМИ были обнародованы расценки российских разного калибра звезд за частные выступления, из которых следует, что один Галкин стоит дороже, чем все "Уральские пельмени" и "Новые русские бабки", вместе взятые. Гонорар Галкина - пятьдесят тысяч евро (более 3,5 миллиона рублей).

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