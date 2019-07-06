Шоу-бизнес

Максим Галкин объяснил свои огромные гонорарыРоссийская газета 07:16

Напомним: ранее в СМИ были обнародованы расценки российских разного калибра звезд за частные выступления, из которых следует, что один Галкин стоит дороже, чем все "Уральские пельмени" и "Новые русские бабки", вместе взятые. Гонорар Галкина - пятьдесят тысяч евро (более 3,5 миллиона рублей).
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с чего всё началось

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).
Комсомольская правдавчера в 18:05

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Галкин раскрыл причину своего высокого заработка

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News.ru09:59

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

Комсомольская правдавчера в 18:05
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон

Все серьезно: ставки юмористов за кривлянье на корпоративах

Вести.UZ04:09
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
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