Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери АлсуГазета.Ru 00:37

Я потрясен тем, как пел Ержан Максим. Природный, невероятный голос, я просто поражен. Я могу сказать, что это очень нервно, и я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо.

В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей. Ранее от Нагиева потребовали реакции на победу дочери Алсу в финале "Голоса".

Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу

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