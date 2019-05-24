Галкин и Лобода отреагировали на итоги шоу «Голос. Дети»Взгляд.ру 04:28

с чего всё началось

Я невероятно, как зритель, растроган этим справедливым финалом. Я хочу поздравить победителей, и я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было просто замечательно, трогательно, классно. Первый канал очень достойно вышел из этого конфликта.

Многие пользователи сочли, что признание всех участников победителями проекта – это самое справедливое решение; в частности, телеведущий Максим Галкин сказал на видео, опубликованном в Instagram, что он «невероятно растроган таким финалом» и хочет «поздравить победителей».

Галкин и Лобода отреагировали на итоги шоу «Голос. Дети»

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