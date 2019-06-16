Общество
Галина Волчек госпитализирована в МосквеBFM.ru 10:05
Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием. Об этом сообщила ТАСС руководитель литературно-драматической части театра Евгения Кузнецова.
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Космос
Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом
Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:40
Автоспорт
Экипаж российской команды стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступали Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 11:47
Футбол
Абрамович уговорил Лэмпарда возглавить «Челси»
Английская пресса сообщает, что владелец "Челси" Роман Абрамович уговорил главного тренера "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда возглавить "синих".
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Единоборства
Бриедис нокаутировал Гловацки в полуфинале Суперсерии
В конце раунда прозвучал гонг и уже после гонга Майрис нанес удар, отправив соперника во второй нокдаун.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Израиль назвал в честь Трампа поселок на Голанах
Обновлено в 11:28
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Политика
Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Муженко рассказал, как украинские летчики уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс»
Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко признался, что в 2014 году летчики ВСУ по ошибке уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс», которая двигалась на штурм Попасной.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 13:57
Спорт
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено в 08:20
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Екатеринбургская епархия приняла решение не рассматривать сквер у Театра драмы как место для строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено в 10:04
Общество
Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов
Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
Обновлено в 10:29
Общество
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в Чемодановке
В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.
Обновлено в 07:00
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом
Tyson Fury is a GOD. pic.twitter.com / 1o7uJ8Qvh7 — Jonesy (@ RoyJonesy) 16 июня 2019 г. Бой, прошедший в субботу в Неваде, окончился победой 30-летнего Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
В Совбезе ответили противникам «Северного потока-2»
«Используют незаконные инструменты, которые не только направлены против российского трубопровода, но и угрожают международной экономике», — добавил Венедиктов.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Следствие допросило Голунова как свидетеля
Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал МВД показания в качестве свидетеля.
Обновлено в 07:59
Теннис
Маннарино обыграл Чорича и вышел в финал турнира в Хертогенбосхе
Гаске выиграл турнир в 2018 году. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл соотечественника — Жереми Шарди.
Обновлено в 05:29
Игры
В компьютерных играх начали замечать политическую агитацию
Ну, а ещё ярче политическую позицию Ubisoft характеризует тот факт, что в китайской версии рекламы была переделана надпись на постере.
Обновлено в 10:29
Авто
Новый Renault Arkana получит дисковые тормоза
Обновлено в 11:48
Происшествия
Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика
Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50