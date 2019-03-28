Футбол
Галицкий выделил автобус, чтобы привезти «Анжи» на матч в КраснодарЮга.ру 15:20
Матч «Краснодар» — «Анжи» в рамках 21-го тура РПЛ пройдет на стадионе «Краснодар» 31 марта.
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Сергей Галицкий выделил автобус, чтобы довезти игроков «Анжи» на матч в Краснодар
Кубанские новости12:25
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Черное море
Обновлено в 13:14
Происшествия
Военные Мальты взяли под контроль угнанное мигрантами турецкое судно
Угнанное мигрантами турецкое торговое судно, экипаж которого оказал им помощь в Средиземноморье, взято под контроль властей Мальты.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что страдала от сексоголизма
Телеведущая Дана Борисова впервые рассказала о еще одной пагубной зависимости.
Обновлено в 08:16
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка борзой
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25
Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Здоровье
Названы первые признаки сотрясения головного мозга
Специалисты назвали первые симптомы, свидетельствующие о наличии сотрясения мозга.
Обновлено в 15:58
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Правительство Венесуэлы запретило спикеру Национального собрания, лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 15:42
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Футбол
«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млн
Испанский клуб готов рассмотреть предложения от € 50 млн, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест
Обновлено в 13:47
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Футбол
Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев
Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 13:07
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Судья на Ставрополье лишен статуса после видео с голой женщиной
Квалификационная коллегия судей Ставропольского края приняла решение лишить звания и привилегий бывшего председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова после проверки скандального видео.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Абызова поместили в камеру без горячей воды и телевизора
Бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов помещен в картантин в пустую двухместную камеру.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Тина Канделаки планирует стать мамой в третий раз
Очень надеюсь, что в третий раз стану мамой.
Обновлено в 05:11
Игры
Gearbox анонсировала Borderlands 3
Студия Gearbox в рамках выставки PAX East представила третью часть серии Borderlands. Трейлер игры доступен на YouTube.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике
Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.
Обновлено в 05:00
Хоккей
Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам
Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено в 08:00
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Происшествия
Экс-министра Абызова обвинили в создании преступного сообщества
Уголовное дело заведено по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (Создание и участие в преступном сообществе, мошенничество).
Обновлено 26 марта в 23:10
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
Обновлено в 05:12