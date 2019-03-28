Футбол

Галицкий выделил автобус, чтобы привезти «Анжи» на матч в КраснодарЮга.ру 15:20

Краснодар — Анжи
31 марта
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Матч «Краснодар» — «Анжи» в рамках 21-го тура РПЛ пройдет на стадионе «Краснодар» 31 марта.
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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