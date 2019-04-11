Футбол

Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола в РФССоветский спорт 07:56

Приняли решение о формировании нового состава комитетов. Предложили Галицкому возглавить комитет детско-юношеского футбола.
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Александр Дюков
Завершая тему детско-юношеского футбола: сегодня мы приняли решение о формировании нового состава комитета детско-юношеского футбола. Сергей Николаевич Галицкий принял предложение возглавить его. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского комитета РФС.
— Александр ДюковRT на русском 09:27

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Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола в РФС

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Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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