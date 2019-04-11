Футбол
Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола в РФССоветский спорт 07:56
Приняли решение о формировании нового состава комитетов. Предложили Галицкому возглавить комитет детско-юношеского футбола.
Читать в источнике
Оценить
Завершая тему детско-юношеского футбола: сегодня мы приняли решение о формировании нового состава комитета детско-юношеского футбола. Сергей Николаевич Галицкий принял предложение возглавить его. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского комитета РФС.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 21:45, Ашберн
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Общество
Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей
Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Финансы
Рынку пора скорректироваться
Российский рынок ведет себя на удивление закономерно.
Обновлено в 11:22
Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе
Меньше всего россиян на работе раздражают успехи коллег (1 процент).
Обновлено в 21:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри сохранят рождение первенца в тайне
В сообщении королевской четы говорится, что Гарри и Меган приняли личное решение хранить информацию о рождении ребенка в тайне.
Обновлено в 19:47
Политика
Песков ответил на высказывание Лукашенко о «выкручивании рук» Россией
В Кремле прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о выкручивании рук Россией, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 07:50
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Наука
Неделя на МКС заставила молодых мышей бегать кругами
Грызуны, доставленные на борт МКС, быстро адаптировались к условиям, но через неделю некоторые из них начали бегать кругами.
Обновлено в 18:12
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Общество
Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено в 20:35
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 14:00
Политика
ПАСЕ предложила РФ сформировать делегацию и попросила заплатить взнос
Впервые с момента кризиса ПАСЕ призвала РФ сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:11
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Транспорт
В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах
В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Транспорт
Синегорскую трассу решили не асфальтировать
К работам привлекут и дорожный каток, который специально приобрели в прошлом году для содержания синегорской дороги.
Обновлено в 19:49
Футбол
Португалия стала ближе к России в рейтинге ассоциаций УЕФА
По итогам встреч плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на текущей неделе Португалия приблизилась к России в рейтинге Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:02
Общество
Морской беспилотник «Сарма» планируют испытать в 2021 году
Заместитель гендиректора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов сообщил, что испытания первого сверхдальнего морского беспилотника «Сарма» должны пройти в 2021 году в Белом море.
Обновлено в 21:25
Баскетбол
Названы имена лучших игроков месяца в НБА
Обновлено в 20:29
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07