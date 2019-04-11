Футбол

Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола в РФССоветский спорт 07:56

Приняли решение о формировании нового состава комитетов. Предложили Галицкому возглавить комитет детско-юношеского футбола.
Читать в источнике
Александр Дюков
Завершая тему детско-юношеского футбола: сегодня мы приняли решение о формировании нового состава комитета детско-юношеского футбола. Сергей Николаевич Галицкий принял предложение возглавить его. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского комитета РФС.
— Александр ДюковRT на русском 09:27

Подробнее о событии

Гинер возглавил финансовый комитет РФС, Федун стал заместителем по развитию

Чемпионат12:03

Галицкий возглавит в РФС комитет детско-юношеского футбола

Sports.ru07:45

Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола в РФС

Советский спорт07:56

Гинер возглавил финансовый комитет РФС, Федун - заместитель Дюкова в комитете развития

Спорт-Экспресс11:35

Галицкий возглавит в РФС комитет детско-юношеского футбола

Sport24.ru07:45

Гинер переизбран главой финансового комитета Российского футбольного союза

ТАСС11:11

Начнут с финала: РФС выберет город для решающего матча Кубка России

Известиявчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Обновлено в 17:07
Политика

Арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Обобщение

Британская полиция в четверг арестовала журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

Собчак перепутала Парфенова с Миком Джаггером

Обновлено в 09:12
Космос

Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

Ракета-носителя Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Обновлено в 18:44
Политика

Госдеп перечислил риски для Турции из-за покупки С-400

Риски, с которыми турецкие власти столкнутся, если не откажутся от покупки у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, перечислил госдеп США.
Обновлено в 19:53
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Гаджеты

Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Законопроект «о суверенном интернете» принят во втором чтении

Речь в документе идет о создании дополнительных условий для стабильной работы отечественного сегмента интернета в условиях попыток оказать какое-то воздействие на сеть извне Российской Федерации, уточнил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обновлено в 05:35
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Здоровье

В Греции впервые родился ребенок от трех родителей

В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Здоровье

Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Наука

На Балканах впервые нашли палеолитические фигуративные рисунки

Обновлено в 09:47
Происшествия

Суд перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест

Суд перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест на три дня. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:43
Экономика

Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в I квартале на 4%

В I квартале 2019 года в России средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с таким же периодом прошлого года на 4% — с 5815 до 5560 рублей.
Обновлено в 09:46
Политика

КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие

В ВКС рассказали о разработке С-500

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — замкомандующего ВКС России Юрий Грехов в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» заявил, что близится к завершению разработка ЗРС С-500.
Обновлено в 20:08
Общество

Ярославское издание «Яркуб» попало в реестр запрещенных сайтов

Ярославское интернет-издание «Яркуб» внесено в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора на основании ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Обновлено в 09:22
Политика

Путин поручил остановить рост тарифов за вывоз мусора

Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России

Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
Обновлено в 10:31
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Космос

Институт космических исследований РАН мечтает о лунных обсерваториях

«Мечтаем о лунных обсерваториях», — добавил научный руководитель института космических исследований РАН Лев Зеленый.
Обновлено в 09:32
Общество

Зарплаты стали недостойными. Почему наша бедность — основа государственного строя

Отвечая на вопросы специалистов Финансового университета при правительстве РФ, россияне поделились своими представлениями о достойной зарплате.
Обновлено в 07:31
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке

Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.
Обновлено в 10:33
Политика

Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Кино

Вышел трейлер нового боевика Люка Бессона «Анна»

Обновлено в 06:01
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное