Футбол
Сергей Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола РФСТАСС 08:11
Президент футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий избран на пост главы комитета детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС). Об этом в четверг после исполкома РФС сообщил президент организации Александр Дюков. Заседание исполкома состоялось в Доме футбола в Москве.
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