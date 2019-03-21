Экономика
Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходамиГазета.Ru 08:51
Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2018 года. Больше всех заработал Сергей Галицкий, который продал долю в "Магните". Всего миллиардеры заработали в прошлом году более $11 млрд.
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с чего всё началось
Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.Forbes01:20
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Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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Кино
Джоэл Эдгертон рассказал о работе над фильмом «Стертая личность»
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Кино
Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым
Сотни человек пришли в московский Дом кино, чтобы проститься с режиссером Марленом Хуциевым, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Крыму школьница умерла от отравления лекарством
Обновлено в 07:03
Происшествия
В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Политика
Путин провел переговоры с Назарбаевым и Токаевым
Обновлено в 06:30
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
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Обновлено в 06:06
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» доставшихся Украине
По словам экс-градоначальника, Россия "по пьяни ельцинской" отдавала Киеву ежегодно $100 млн за право размещения Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 05:18
Игры
Sony выпустит мрачный триллер Heavy Rain в Epic Games Store
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Лавров: действия НАТО нарушают принцип неделимости безопасности
Действия НАТО вблизи российских границ нарушают принцип неделимости безопасности.
Обновлено в 08:35
Общество
Названы сайты Рунета с самыми агрессивными пользователями
Эксперты выделили такие периоды агрессивного поведения: 14-19 лет, когда играют гормоны, и 25-35 лет, когда появляется осознание важности собственного мнения.
Обновлено в 09:37
Политика
Глава Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Обновлено в 03:39
Энергетика
Литр бензина в России за неделю подешевел на три копейки
Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 11 по 17 марта снизилась на три копейки и составила 43,98 рубля за литр.
Обновлено в 09:14
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Космос
Ученые: у первоскитных солнечных батарей есть слабые места
Ученые Сколтеха, Института проблем химической физики РАН, Уральского федерального университета и МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружили слабые места у первоскитных солнечных батарей.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Злоумышленники напали на четыре мечети в британском Бирмингеме
В британском городе Бирмингем злоумышленники разбили окна в четырех мечетях. Об этом сообщается на сайте графства Уэст-Мидлендс.
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Происшествия
В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию
Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Политика
СМИ узнали об отказе S7 Space от украинских ракет «Зенит»
Сделка между российской частной компанией S7 Space и украинским предприятием «Южмаш» по изготовлению последними 12 ракет «Зенит» может быть аннулирована в ближайшее время.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
Центробанк выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году
Центробанк в 2018 году обнаружил 168 финансовых пирамид, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.
Обновлено вчера в 13:50
Гаджеты
Тимати представил беспроводные наушники от Black Star
Обновлено в 09:08
Происшествия
Стало известно о подготовке бунта против мигрантов в Якутске
Жители Якутска намерены провести очередную несанкционированную антимигрантскую акцию, череда которых началась после изнасилования одной из местных жительниц несколькими приезжими.
Обновлено в 08:12
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Кино
Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Политика
Порошенко «построил» станцию метро Петербурга в Харькове
Президент Украины Петр Порошенко в опубликованной агитационной брошюре в преддверии выборов выдал фотографии девятилетней давности со строительства станции «Обводной канал» в Санкт-Петербурге за кадры возведения метро «Державинская» в Харькове.
Обновлено вчера в 18:42
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
К началу 2019 года Минкульт РФ не реализовал 12 проектов, сроки сдачи которых уже закончились.
Обновлено в 04:38
Общество
В Москве применят новую вакцину от туберкулеза
Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.
Обновлено в 09:11