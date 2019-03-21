Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходамиГазета.Ru 08:51

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.

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Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2018 года. Больше всех заработал Сергей Галицкий, который продал долю в "Магните". Всего миллиардеры заработали в прошлом году более $11 млрд.

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