Экономика
Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходамиГазета.Ru 08:51
Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2018 года. Больше всех заработал Сергей Галицкий, который продал долю в "Магните". Всего миллиардеры заработали в прошлом году более $11 млрд.
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Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.Forbes01:20
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Экономика
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В Петербурге стартовал пятый матч полуфинальной серии Западной конференции между местным СКА и ярославским «Локомотивом».
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Обновлено в 17:49
Происшествия
В Новой Зеландии почтили память жертв стрельбы в мечетях
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Обновлено в 21:16
Общество
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
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Экономика
Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году
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Обновлено в 09:22
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Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
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Марат Башаров официально развелся с женой
В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено в 09:23
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Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии
Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.
Обновлено в 04:45
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
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Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Политика
Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию
Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Хоккей
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Обновлено в 21:16
Общество
Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай
Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 03:06
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
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Обновлено в 15:15
Общество
Мэр французского Гавра покинул пост из-за фотографий в стиле «ню»
Во Франции мэр города был вынужден покинуть свой пост из-за откровенных фотографий.
Обновлено в 18:33
Кино
Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено вчера в 09:12
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
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Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
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Футбол
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В другом матче 1-го тура группы E сборная Словакии на своем поле обыграла Венгрию со счётом 2:0. В составе победителей отличились Ондрей Дуда (43-я минута) и Альберт Русняк (85).
Обновлено в 18:04
Наука
Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»
Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
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Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
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Транспорт
С 30 марта по 5 апреля закроются пять станций «красной» ветки метро
Станции Сокольнической линии метро "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.
Обновлено в 07:12
Наука
Пестрогрудым певунам грозит вымирание из-за дальних миграций
Пестрогрудым лесным певунам – дальним родственникам воробьев, которые обитают в Северной Америке, грозит вымирание.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
Обновлено в 18:24
Футбол
«МЮ» разрешил Рохо тренироваться с «Эстудиантесом»
"Манчестер Юнайтед" разрешил защитнику Маркосу Рохо тренироваться с "Эстудиантесом", сообщает пресс-служба аргентинского клуба.
Обновлено в 16:36