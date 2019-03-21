Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходамиГазета.Ru 08:51

Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2018 года. Больше всех заработал Сергей Галицкий, который продал долю в "Магните". Всего миллиардеры заработали в прошлом году более $11 млрд.
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с чего всё началось

Короли кэша: 10 миллиардеров с наибольшими доходами. Рейтинг Forbes

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.
Forbes01:20

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Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Газета.Ru08:51

Cергей Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами

Forbes03:58

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes

Ведомости03:35

Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году

ТАСС03:09

Галицкий возглавил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами

Коммерсантъ03:00

Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

РИА Новости04:17

В рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами сменился лидер

РБК02:15
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Экономика

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Жители Новой Зеландии двумя минутами молчания почтили память жертв терактов в двух мечетях страны, совершенных ровно неделю назад, сообщает национальный телеканал 1 News.
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Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
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Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика

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В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
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Авто

Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии

Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.
Обновлено в 04:45
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
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Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие

Россия вернула «адскую молотилку»

Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
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Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию

Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
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Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай

Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
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Мэр французского Гавра покинул пост из-за фотографий в стиле «ню»

Во Франции мэр города был вынужден покинуть свой пост из-за откровенных фотографий.
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Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

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Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
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Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
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Сборная Азербайджана потерпела поражение в матче с Хорватией

В другом матче 1-го тура группы E сборная Словакии на своем поле обыграла Венгрию со счётом 2:0. В составе победителей отличились Ондрей Дуда (43-я минута) и Альберт Русняк (85).
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Наука

Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
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Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
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С 30 марта по 5 апреля закроются пять станций «красной» ветки метро

Станции Сокольнической линии метро "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.
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Пестрогрудым лесным певунам – дальним родственникам воробьев, которые обитают в Северной Америке, грозит вымирание.
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Армия и оружие

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
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"Манчестер Юнайтед" разрешил защитнику Маркосу Рохо тренироваться с "Эстудиантесом", сообщает пресс-служба аргентинского клуба.
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