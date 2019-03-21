Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров РФ с наибольшими доходамиTatCenter 03:43

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.

с чего всё началось

Сергей Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами по версии Forbes. Его доход издание оценило в $ 2,44 млрд. В феврале 2018 года бизнесмен из Краснодара продал около 29% акций ритейлера «Магнит» банку ВТБ за 138 млрд рублей и оставил все посты в компании.

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