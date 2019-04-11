Галицкий в РФС возглавил комитет детско-юношеского футболаМосковский Комсомолец 10:28

Завершая тему детско-юношеского футбола: сегодня мы приняли решение о формировании нового состава комитета детско-юношеского футбола. Сергей Николаевич Галицкий принял предложение возглавить его. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского комитета РФС.

Президент футбольного клуба «Кранодар» Сергей Галицкий, ранее вошедший в новый состав исполкома Российского футбольного союза, теперь возглавил там комитет детско-юношеского футбола.

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