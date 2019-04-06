Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагироватьРИА Новости 16:58

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

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