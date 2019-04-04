Общество

Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита»Ведомости 04:39

Предприниматель Сергей Галицкий рассказал, что к продаже основанной им розничной сети «Магнит» его подтолкнули три основные причины: постоянное психологическое напряжение, возраст и усиление государственного регулирования. Об этом он сказал в интервью The Bell.
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Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита»

Ведомости04:39

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

РБК04:55

Сергей Галицкий назвал 3 основные причины продажи «Магнита»

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Галицкий подробно объяснил свой уход из «Магнита»

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Галицкий назвал главные причины продажи «Магнита» банку ВТБ

Кубань 2405:06

«Мне стоило действовать пожестче». Галицкий рассказал об ошибках с менеджментом «Магнита»

Юга.ру05:46
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Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

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Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента

Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнждерс» похвалил российского стража ворот команды Александра Георгиева, а также выразил сомнение, достоен ли он сам играть за команду.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Звезда «Маргоши» Мария Берсенева развелась с мужем из-за драк

Актриса прокомментировала свою личную жизнь Гостьей нового выпуска программы "Судьба человека" стала звезда телесериала "Маргоша" Мария Берсенева.
Обновлено в 04:48
Общество

Американцы оценили достоинства рассола

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Происшествия

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

Обновлено в 04:57
Общество

Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова

Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
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Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Экономика

Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов

Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Киеве взорвали иномарку офицера украинских спецслужб

В Киеве неизвестный мужчина попытался взорвать автомобиль Chevrolet офицера украинских спецслужб, который принимал активное участие в операции объединенных сил в Донбассе, сообщил главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов в своем Facebook.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Госдума утвердила дату вступления в силу закона о запрете хостелов

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября этого года – к такому решению пришли депутаты, которые во второй раз одобрили документ в третьем чтении.
Обновлено в 04:08
Политика

Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего

Причиной плохого самочувствия телеведущего Андрея Норкина стало переутомление от большой нагрузки.
Обновлено в 07:18
Политика

В России разработают программу по увековечению памяти героев войн

В РФ в ближайшее время будет разработана программа по увековечиванию памяти героев войн, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

В США создадут систему выявления пусков гиперзвуковых ракет

Обновлено вчера в 18:17
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Авто

Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию кроссовер и седан

Работает двигатель в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Седан VinFast Lux A2.0, был создан по образу BMW 5-Series (F10).
Обновлено вчера в 21:44
Футбол

Локомотив — Ростов 2:2

«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/2 финала Кубка России. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:2.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом и фурой погибли шесть человек

В Подмосковье столкнулись фура и микроавтобус. Жертвами ДТП стали шесть человек. Авария случилась в 5:15 на трассе М-4 «Дон».
Обновлено в 01:21
Политика

Аркадий Дворкович вернулся в Россию

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Общество

Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах

Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus CNG

Компания АвтоВАЗ представила на Петербургском международном автосалоне двухтопливную версию Lada Largus CNG.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента

Обновлено в 06:28
Здоровье

Британские ученые установили «смертельный рацион питания»

Научные изыскания британских диетологов показали, что неправильное питание приводит к смерти так же часто, как и курение.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
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Глава UFC назвал неприемлемым конфликт Нурмагомедова и Макгрегора

Недавно в социальных сетях бойцы обменялись взаимными оскорблениями Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал перепалку Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которую они устроили в социальных сетях.
Обновлено в 06:42
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
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Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями

На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
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Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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