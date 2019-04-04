Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»РБК 04:55
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ. Об этом предприниматель заявил в интервью The Bell. Дата основания «Магнита» — 5 марта 1994 года.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Происшествия
В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски
В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
Обновлено в 00:33
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Политика
Корпорация Google заблокировала аккаунт Зеленского
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщили, что корпорация Google заблокировала аккаунт шоумена в рекламной сети Google Ads.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Кирове суд нашел криминал в iTunes и Play Market
Недавно сотрудники прокуратуры Юрьянского района обнаружили, что приложения онлайн-магазинов iTunes и Play Market содержат «пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов и призывы к совершению преступлений».
Обновлено в 03:16
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Спорт
Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Обновлено в 05:48
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Футбол
Сёмин выразил надежду на возвращение Кокорина и Мамаева в футбол
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут вернуться в футбол после заключения в СИЗО.
Обновлено в 08:03
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
Накануне ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 02:53
Политика
Порошенко сдаст анализ на алкогольную зависимость
Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского в медпункт стадиона "Олимпийский", чтобы сдать анализы на наличие алкоголя и запрещенных веществ в крови.
Обновлено в 08:38
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Киеве взорвали иномарку офицера украинских спецслужб
В Киеве неизвестный мужчина попытался взорвать автомобиль Chevrolet офицера украинских спецслужб, который принимал активное участие в операции объединенных сил в Донбассе, сообщил главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов в своем Facebook.
Обновлено в 07:05
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
Обновлено в 07:45
Хоккей
Голышев подписал новый контракт с «Автомобилистом» на 4 года
Обновлено в 08:14
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Прибыль 30 крупнейших банков в январе выросла в 2 раза
Активы 30 крупнейших банков на 1 февраля составили 74 трлн 417,9 млрд руб. (на 1 января - 75 трлн 676,9 млрд руб.).
Обновлено вчера в 07:02
Кино
Не стало актера Алексея Булдакова
Стало известно, что на 69 году жизни скончался актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Мужчину похитили у ТЦ «Ереван Плаза» в Москве
Очевидцы в четверг, 4 апреля, сообщили о похищении человека около Торгового центра (ТЦ) «Ереван Плаза» в Москве.
Обновлено в 08:05