Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»РБК 04:55

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ. Об этом предприниматель заявил в интервью The Bell. Дата основания «Магнита» — 5 марта 1994 года.
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Галицкий рассказал о причинах ухода из «Магнита»

КП - Кубань05:45

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

РБК04:55

«Мне стоило действовать пожестче». Галицкий рассказал об ошибках с менеджментом «Магнита»

Юга.ру05:46

Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита»

Ведомости04:39

Галицкий подробно объяснил свой уход из «Магнита»

Реальное время03:41

Галицкий назвал главные причины продажи «Магнита» банку ВТБ

Кубань 2405:06

Сергей Галицкий назвал 3 основные причины продажи «Магнита»

Кубанские новости04:53
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Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Обновлено в 07:53
Происшествия

В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски

В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
Обновлено в 00:33
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Гаджеты

Первое реальное фото ключевой запчасти для iPhone 11 появилось в Сети

Обновлено в 07:26
Политика

Корпорация Google заблокировала аккаунт Зеленского

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщили, что корпорация Google заблокировала аккаунт шоумена в рекламной сети Google Ads.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Кирове суд нашел криминал в iTunes и Play Market

Недавно сотрудники прокуратуры Юрьянского района обнаружили, что приложения онлайн-магазинов iTunes и Play Market содержат «пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов и призывы к совершению преступлений».
Обновлено в 03:16
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Спорт

Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу

Обновлено в 05:48
Происшествия

На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию

В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 05:44
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Футбол

Сёмин выразил надежду на возвращение Кокорина и Мамаева в футбол

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут вернуться в футбол после заключения в СИЗО.
Обновлено в 08:03
Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

Накануне ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 02:53
Политика

Порошенко сдаст анализ на алкогольную зависимость

Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского в медпункт стадиона "Олимпийский", чтобы сдать анализы на наличие алкоголя и запрещенных веществ в крови.
Обновлено в 08:38
Общество

Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Киеве взорвали иномарку офицера украинских спецслужб

В Киеве неизвестный мужчина попытался взорвать автомобиль Chevrolet офицера украинских спецслужб, который принимал активное участие в операции объединенных сил в Донбассе, сообщил главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов в своем Facebook.
Обновлено в 07:05
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

Обновлено в 07:45
Хоккей

Голышев подписал новый контракт с «Автомобилистом» на 4 года

Обновлено в 08:14
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Экономика

Прибыль 30 крупнейших банков в январе выросла в 2 раза

Активы 30 крупнейших банков на 1 февраля составили 74 трлн 417,9 млрд руб. (на 1 января - 75 трлн 676,9 млрд руб.).
Обновлено вчера в 07:02
Кино

Не стало актера Алексея Булдакова

Стало известно, что на 69 году жизни скончался актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

Мужчину похитили у ТЦ «Ереван Плаза» в Москве

Очевидцы в четверг, 4 апреля, сообщили о похищении человека около Торгового центра (ТЦ) «Ереван Плаза» в Москве.
Обновлено в 08:05
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Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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