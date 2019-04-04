Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»Lenta.ru 08:15

Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети. В интервью The Bell он признался, что одной из важнейших причин стало постоянное психологическое давление, с которым он сталкивался, будучи управленцем торговой сети.

Здоровье Названы продукты, которые мешают похудеть Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.

Кино Скончался режиссер Георгий Данелия Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.

Армия и оружие Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Экономика Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы «Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.

Политика Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.

Политика Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики Президент Украины Петр Порошенко принял условия лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, заявил представитель его штаба Олег Медведев.

Политика «Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина» "Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

Происшествия В Зеленограде автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП Автомобиль сбил несовершеннолетнего в Зеленограде на улице Новокрюковской, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авто Российский авторынок в марте вернулся к росту Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.

Политика В Совфеде оценили заявление эстонского политика об отмене санкций Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара, который призвал обсудить отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.

Общество Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.

Шоу-бизнес Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.

Футбол «Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖ Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Происшествия Продлен арест полковнику Захарченко Арест продлен до 24 июля "Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - сказала судья Елена Абрамова.

Политика Новым пресс-секретарем Госдепа США стала Морган Ортагус Новым официальным представителем Госдепартамента США стала бывший аналитик разведки, освещавшая на Fox News вопросы национальной безопасности, Морган Ортагус.

Происшествия Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.

Политика Захарова раскритиковала японские учебники за главы о Южных Курилах РФ сожалеет, что в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются "исконной территорией Японии", это раскручивание пропаганды Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд Международные резервы РФ на 29 марта 2019 года составили $489,5 млрд, что на $2,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Авто Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля Французский автомобильный бренд Renault объявил о намерении представит в Москве новую модель кроссовера Renault Arkana.

Армия и оружие В США обосновали отказ от российских ракетных двигателей РД-180 Закупка российских ракетных двигателей РД-180 будет прекращена Соединенными Штатами после 2022 финансового года, заявил в конгрессе Джон Реймонд, командующий американскими космическими силами.

Армия и оружие Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.

Происшествия В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.