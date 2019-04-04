Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»Lenta.ru 08:15

Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети. В интервью The Bell он признался, что одной из важнейших причин стало постоянное психологическое давление, с которым он сталкивался, будучи управленцем торговой сети.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Галицкий рассказал о причинах ухода из «Магнита»

КП - Кубань05:45

«Со временем я начал понимать — я начал терять скорость». Что мы узнали из большого интервью Сергея Галицкого

Юга.ру10:05

Галицкий подробно объяснил свой уход из «Магнита»

Реальное время03:41

Сергей Галицкий назвал 3 основные причины продажи «Магнита»

Кубанские новости04:53

Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита»

Ведомости04:39

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

РБК04:55

Галицкий назвал главные причины продажи «Магнита» банку ВТБ

Кубань 2405:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Здоровье

Названы продукты, которые мешают похудеть

Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.
Обновлено в 08:04
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ

В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Экономика

Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы

«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил Росстат объяснить, «почему именно на обувь», «почему именно треть» и «откуда эти цифры».
Обновлено вчера в 14:46
Политика

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

Президент Украины Петр Порошенко принял условия лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, заявил представитель его штаба Олег Медведев.
Обновлено в 10:16
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Возлюбленная Петросяна станет судьей

Обновлено вчера в 14:17
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:18
Происшествия

В Зеленограде автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Автомобиль сбил несовершеннолетнего в Зеленограде на улице Новокрюковской, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 09:23
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Политика

В Совфеде оценили заявление эстонского политика об отмене санкций

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара, который призвал обсудить отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 08:03
Общество

Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни

Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Футбол

«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖ

Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале».
Обновлено в 06:37
Происшествия

Продлен арест полковнику Захарченко

Арест продлен до 24 июля "Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - сказала судья Елена Абрамова.
Обновлено в 09:39
Футбол

«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит

Обновлено в 10:20
Политика

Новым пресс-секретарем Госдепа США стала Морган Ортагус

Новым официальным представителем Госдепартамента США стала бывший аналитик разведки, освещавшая на Fox News вопросы национальной безопасности, Морган Ортагус.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Политика

Захарова раскритиковала японские учебники за главы о Южных Курилах

РФ сожалеет, что в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются "исконной территорией Японии", это раскручивание пропаганды Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд

Международные резервы РФ на 29 марта 2019 года составили $489,5 млрд, что на $2,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:09
Авто

Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля

Французский автомобильный бренд Renault объявил о намерении представит в Москве новую модель кроссовера Renault Arkana.
Обновлено вчера в 12:36
Кино

Фрэнсис Форд Коппола снимет проект мечты «Мегалополис»

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

В США обосновали отказ от российских ракетных двигателей РД-180

Закупка российских ракетных двигателей РД-180 будет прекращена Соединенными Штатами после 2022 финансового года, заявил в конгрессе Джон Реймонд, командующий американскими космическими силами.
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие

Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата

Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам

Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено вчера в 02:52
Футбол

Муслин может возглавить чемпиона Армении

Действующий чемпион Армении «Алашкерт» в текущем сезоне под руководством Арама Восканяна после 21-го тура занимает третье место.
Обновлено в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное