Футбол

Галицкий назвал крутой работу ШароноваГазета.Ru вчера в 16:03

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Реми Кабелла
13′
Иван Игнатьев
17′
Юнес Намли
18′
24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
45′+2′
50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
67′
76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
78′
Магомед Сулейманов
80′
83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
89′
90′+1′
Игорь Коновалов
Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
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