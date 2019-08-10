Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Общество Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019» Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".

Армия и оружие В Нёноксе мог взорваться ядерный двигатель Минобороны прямо заявило, что при пуске ракеты, произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя.

Армия и оружие Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".

Общество Супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили на отдыхе в Греции Неизвестные ограбили на греческом острове Миконос квартиру, в которой остановились на отдых американские сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид.

Финансы МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валюты Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко опубликовала снимок без фильтров и макияжа Виктория Дайнеко, отдыхающая в Майами, поделилась в Instagram снимком, на котором предстала перед подписчиками полностью без косметики.

Наука Ученые рассказали, как дожить до ста лет Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что для максимальной продолжительности жизни нужно постараться.

Политика Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом.

Происшествия В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.

Общество Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.

Футбол На стадионе АЗ обрушилась крыша На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.

Политика Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.

Единоборства Мазуров: Кунченко не сможет нокаутировать Бернса, но выиграет Эксперт Metaratings.ru, ведущий «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Роман Мазуров дал свой прогноз на бой между Алексеем Кунченко и Гилбертом Бернсом, который состоится в рамках UFC Fight Night 156.

Армия и оружие Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама Как указывает агентство, войска правительства национального согласия (ПНС) также ранее объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия.

Политика Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.

Политика Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.

Армия и оружие Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».