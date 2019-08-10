Футбол
Галицкий назвал крутой работу ШароноваГазета.Ru вчера в 16:03
Реми Кабелла
|13′
Иван Игнатьев
|17′
Юнес Намли
|18′
|24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
|45′+2′
|50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
|66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
|67′
|76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|78′
Магомед Сулейманов
|80′
|83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
|89′
|90′+1′
Игорь Коновалов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
89
Стоцкий
52
Вильена
77
Камболов
6
Рамирес
93
Сулейманов
33
Берг
21
Намли
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
69
Степанов
59
Макаров
10
Коновалов
20
Марков
77
Акбашев
8
Кьяртанссон
11
Давиташвили
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
«ОВД-инфо» обновило информацию о задержанных после митинга в Москве
В столице в субботу прошел согласованный митинг за честные выборы, который, по данным проекта «Белый счетчик», собрал более 50 000 человек.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения
На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Энергетика
Розничные цены на автотопливо в Белоруссии снизятся на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 11 августа снизятся на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте государственного концерна "Белнефтехим".
Обновлено в 04:15
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Космос
Мертвые планеты посылают Земле сигналы из космоса
Наблюдения помогут установить — как давно произошла смерть белого карлика, посылающего сигналы за счет угасающего ядра, сколько миллиардов лет оно уже существует, и как давно посылает сигналы в космос.
Обновлено вчера в 04:47
Общество
Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах
Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают.
Обновлено в 01:28
Политика
Украинские прокуроры провели обыск на судне «Мария» в Херсоне
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Политолог назвал запретную для Зеленского тему при разговоре с Путиным
Украинский политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным должна быть запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:28
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку независимых кандидатов
В конце акции представитель незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова Борис Золотаревский призвал всех отправиться в «прогулку», за что был задержан.
Обновлено вчера в 10:29
Интернет
Huawei планирует расширить работу платформы AppGallery на весь мир
Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei планирует запускать официальную платформу дистрибуции приложений компании AppGallery в новых странах, даже если для этого будет необходимо строить дорогостоящие дата-центры.
Обновлено вчера в 06:44
Шоу-бизнес
Лиза Галкина рассказала отцу о пользе земляники
На фан-странице наследницы российской певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной в Instagram были опубликованы смешные и забавные кадры, сделанные несколько лет назад.
Обновлено в 03:11
Политика
Елизавета II разочарована работой политиков Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II разочарована работой политиков Соединённого королевства и их неспособностью правильно действовать в условиях выхода из Brexit.
Обновлено в 04:40
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Наука
Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства
Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.
Обновлено 09 августа в 03:20
Общество
В Приморье из-за тайфуна «Лекима» объявили штормовое предупреждение
В Китае «Лекиму» назвали самым мощным тайфуном с 2014 года, на востоке страны объявлен наивысший уровень опасности, там эвакуировали более 1 млн человек.
Обновлено в 01:23
Теннис
Монреаль. Даниил Медведев победил Карена Хачанова и вышел в финал
Российский теннисист Даниил Медведев преодолел барьер 1/2 финала "Мастерса" в Монреале, обыграв своего соотечественника Карена Хачанова, - 6/1, 7/6(6).
Обновлено в 01:59
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено 09 августа в 12:45
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Политика
Британские активисты выступили против помощи Украине
Около 20 британских общественных активистов 10 августа провели митинг, на котором они выступили против оказания помощи Украине.
Обновлено вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Транспорт
Власти Москвы назвали главные строительные проекты города
Обновлено в 04:02
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Боевик Нацгвардии Украины ликвидирован на Донбассе
На Донбассе уничтожен боевик национальной гвардии Украины Романенко Роман. Об этом сообщает пресс-служба командования так называемой «ООС».
Обновлено в 01:56
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49