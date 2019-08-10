Футбол

Галицкий назвал «крутой» работу Шаронова в «Рубине»РБК 15:57

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Реми Кабелла
13′
Иван Игнатьев
17′
Юнес Намли
18′
24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
45′+2′
50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
67′
76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
78′
Магомед Сулейманов
80′
83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
89′
90′+1′
Игорь Коновалов
Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий после победы своей команды в домашнем матче над казанским «Рубином» со счетом 1:0 подошел к главному тренеру соперников Роману Шаронову и отметил работу последнего.
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Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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Роман Сергеевич Шаронов
Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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