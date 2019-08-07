Футбол
«Галатасарай» завоевал Суперкубок ТурцииСоветский спорт 18:45
Галатасарай обыграл Акхисарспор в матче за Суперкубок Турции 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Юнес Беланда.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:34, Вашингтон
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Светлана Лобода опубликовала свадебное фото
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Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
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Армия и оружие
Bell готовится адаптировать гражданские конвертопланы под военные нужды
БПЛА V-247 Vigilant Гражданские технологии - военным Генеральный директор компани Митч Снайдер отметил, что вооруженным силам, вероятно, понадобится модернизированный Nexus с большей "дальностью полета и большей полезной нагрузкой", но "когда у вас будет очень тихий самолет или конвертоплан, всегда будет возможность сделать из него военную версию".
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Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
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Народный артист Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Обновлено в 07:04
Наука
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Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
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Гаджеты
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