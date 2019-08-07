Футбол

«Галатасарай» завоевал Суперкубок ТурцииСоветский спорт 18:45

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Галатасарай обыграл Акхисарспор в матче за Суперкубок Турции 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Юнес Беланда.
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Турецкий футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай» и выступающий в чемпионате Турции. Основан в 1905 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тюрк Телеком Арена», вмещающем 55 147 зрителей. Один из самых успешных футбольных клубов страны, 22-кратный чемпион Турции, 18-кратный обладатель Кубка Турции, 15-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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