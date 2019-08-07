Футбол
«Галатасарай» завоевал Суперкубок ТурцииСоветский спорт вчера в 18:45
Галатасарай обыграл Акхисарспор в матче за Суперкубок Турции 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Юнес Беланда.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Происшествия
Силовики штурмуют резиденцию Атамбаева
Обновлено в 09:08
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская стала мамой
36-летняя актриса Карина Разумовская родила мальчика. Звезда популярного сериала «Мажор» впервые стала матерью.
Обновлено в 07:49
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
В Хамовническом районном суде Москвы начинается новое судебное заседание с участием Ильи Яшина
В Хамовническом районном суде Москвы начинается новое судебное заседание с участием главы Красносельского района Ильи Яшина.
Обновлено в 08:30
Общество
В Монголии установили памятник маршалу Жукову
Обновлено в 06:23
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие
Для ВДВ разрабатывают новую боевую машину на шасси СПП «Спрут»
Проект новой бронированной машины на шасси самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД" разрабатывается в интересах Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 04:58
Политика
Надежда Савченко поразила Сеть фотосессией на берегу моря
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:15
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» на турнире в Казахстане
"Ак Барс" одолел "Салават Юлаев" в матче Кубка президента Республики Казахстан. Казанцы одержали победу в "Зеленом дерби" со счетом 2:1.
Обновлено в 07:28
Здоровье
Врач назвал главные признаки склонности к инфаркту
Порядка 20% случаев инфаркта протекают почти бессимптомно, и эти так называемые "молчаливые" инфаркты наносят организму человека непоправимый вред.
Обновлено в 03:20
Авто
BMW озвучила дату начала продаж кроссоверов X3 M и X4 M в России
Российское представительство бренда объявило точную дату запуска на отечественный рынок «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и X4 M. По информации, опубликованной в Twitter-аккаунте BMW Russia, кроссоверы X3 и X4 в модификации M станут доступны у российских дилеров уже с 7 сентября.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Наука
Оптимизм связали с хорошим качеством сна
В результате оказалось, что у оптимистов в течение всего времени исследования шансы оказаться в группе, участники которой сообщали о хорошем качестве сна были на 31 процент выше (p<0.05), чем у более пессимистичных участников.
Обновлено в 08:23
Общество
В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую дачу Брежнева
В среду, 7 августа, стало известно о том, что бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают
Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28