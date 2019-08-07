Футбол

«Галатасарай» завоевал Суперкубок ТурцииСоветский спорт вчера в 18:45

Галатасарай обыграл Акхисарспор в матче за Суперкубок Турции 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Юнес Беланда.
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Футбол

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Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
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Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
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Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
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В России захотели завести уголовное дело на Сталина

В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
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В Москве протестируют новое мобильное приложение о дорожных пробках

Новый сервис на основе искусственного интеллекта "Автодата", который будет информировать автомобилистов о плотности транспортного потока и предупреждать о пробках, протестируют в Москве и Подмосковье.
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В столице проходит тестирование системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.
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Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
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В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

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У сотрудников ФБК прошли обыски

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Экономика

Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%

Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
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Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться союзником

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Сиднее заявил, что обеспокоен последствиями решения Турции о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 12:56
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«Газпром» может осенью продать свои акции еще на 200 млрд рублей

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Обновлено в 02:38
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Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
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Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
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Марокканский футболист, атакующий полузащитник клуба «Галатасарай» и сборной Марокко. Участник Кубка африканских наций 2012 года.
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Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай» и выступающий в чемпионате Турции. Основан в 1905 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тюрк Телеком Арена», вмещающем 55 147 зрителей. Один из самых успешных футбольных клубов страны, 22-кратный чемпион Турции, 18-кратный обладатель Кубка Турции, 15-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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