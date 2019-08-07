Футбол

«Галатасарай» завоевал Суперкубок ТурцииСоветский спорт вчера в 18:45

Галатасарай обыграл Акхисарспор в матче за Суперкубок Турции 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Юнес Беланда.
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