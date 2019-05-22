Футбол
«Галатасарай» заинтересован в аренде ВлашичаМатч ТВ 03:11
Выступающий на правах аренды за ЦСКА полузащитник «Эвертона» Никола Влашич может стать игроком «Галатасарая». По информации источника, турецкий клуб видит в хорвате замену хавбеку Юнесу Бельханде, который может покинуть команду.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России
Обновлено в 10:21
Экономика
Промпроизводство в России в апреле выросло на 4,9%
Промышленное производство в России в апреле 2019 года выросло на 4,9% в годовом выражении, сообщает Росстат.
Обновлено в 10:00
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Обновлено в 11:35
Общество
В пермской гимназии проходные баллы оказались разными для девочек и мальчиков
В пермской гимназии №4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс, сообщает местное издание 59.ru.
Обновлено в 09:50
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
21 мая стало известно, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко.
Обновлено в 10:15
Здоровье
Онкологи протестируют на людях первый отечественный препарат от рака
Минздрав РФ выдал разрешение на проведение тестирования первого отечественного таргетного препарата для лечения рака желудка, сообщила пресс-служба Российского общества клинической онкологии.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Женщина-убийца бежала через окно по простыням и разбилась насмерть
Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.
Обновлено в 10:19
Кино
Квентин Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет
Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет.
Обновлено в 08:06
Здоровье
Летние лагеря получили несколько тысяч предписаний Роспотребнадзора
Летним лагерям предстоит выполнить 13 тысяч мероприятий перед началом сезона, которые касаются в основном организации питания детей.
Обновлено вчера в 18:47
Авто
Ford рассказал о судьбе дилеров в России
«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова вышла в свет в платье с экстремальным декольте
Звезда «Универа» позировала фотографам в платье с экстремальным декольте. Кроме того, наряд из полупрозрачной ткани был крашен кружевами.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Космос
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тысячи голодных пиявок
Компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М. Ф. Решетнёва, входящей в госкорпорацию «Роскосмос» и занимающуюся разработкой спутников, потребовались голодные пиявки.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Обвиняемый в поджоге церкви подросток из Карелии признан невменяемым
Обвиняемый в поджоге церкви подросток из Карелии признан невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике Карелия.
Обновлено в 07:56
Авто
В России отзывают более 14 тысяч Ford Explorer
Обновлено в 09:36
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Индия успешно запустила на орбиту новейший разведывательный спутник
Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила об успешном запуске ракеты-носителя PSLV-C46 с новейшим разведывательным спутником RISAT-2B.
Обновлено в 01:55
Общество
ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд
Обновлено в 09:13
Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку
Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01
Кино
Опубликованы трейлеры к эпизодам нового сезона «Черного зеркала»
В Сети опубликованы трейлеры к каждому из трех эпизодов пятого сезона сериала «Черное зеркало», сообщили представители Netflix.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают
Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Марадона был арестован за долг бывшей девушке
Обновлено в 09:09
Общество
Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Интернет
В мессенджере WhatsApp появится реклама
В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено в 11:24
Наука
Кто погубил мамонтов: человек, климат или метеорит?
Безусловно, влияние различных климатических изменений на сокращение ареала мамонтов сторонники антропогенной теории не отрицают, но при этом придерживаются мнения, что именно активная охота сыграла ключевую роль в исчезновении этих млекопитающих.
Обновлено в 05:20
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Польше смерч разрушил больше сотни зданий
Сильный смерч прошел по территории Польши в районе Войцехов близ города Люблина. Разрушены 120 зданий, 42 из них — жилые дома.
Обновлено вчера в 20:14
Футбол
Манджукич перенес операцию на носовой перегородке
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич перенес септопластику, сообщается на странице итальянского футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 08:54