Футбол
«Галатасарай» заинтересован в аренде ВлашичаМатч ТВ 03:11
Выступающий на правах аренды за ЦСКА полузащитник «Эвертона» Никола Влашич может стать игроком «Галатасарая». По информации источника, турецкий клуб видит в хорвате замену хавбеку Юнесу Бельханде, который может покинуть команду.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 22:36, Ашберн
Футбол
Самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы завершил карьеру
В ходе чемпионата Европы-2016 во Франции Габор стал самым возрастным игроком в истории турнира, сыграв в 1/8 финала за сборную Венгрии против Бельгии (0:4) в возрасте 40 лет, 2 месяца и 25 дней.
Обновлено в 22:01
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Москвой
Идею о референдуме прокомментировали в Кремле.
Обновлено в 08:46
Хоккей
Звездная полоса: «Красной машине» предстоит битва с американцами
Германия же встретится с Чехией.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 17:57
Общество
Южно-Сахалинский горсуд рассматривает иск о выпуске плененных косаток
Сегодня в Южно-Сахалинском городском суде рассматривают иск зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на юриста региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Наталью Лисицыну.
Обновлено в 21:49
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы
Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Оппозиционера Леонида Волкова арестовали на 20 суток
Обновлено в 13:43
Политика
The Times узнала дату отставки Мэй с поста премьер-министра
Британский премьер-министр Тереза Мэй готовится уйти в отставку, объявить об этом она может уже в пятницу, 24 мая, пишет газета The Times со ссылкой на собственные источники в кабинете министров.
Обновлено в 20:56
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло
Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Наука
Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции
Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено в 14:48
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Футбол
Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.
Обновлено в 16:33
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено в 13:46
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Обновлено в 09:36
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Авто
В сети рассекретили новый Opel Corsa
В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Экономика
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей
Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено в 08:07
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика
На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей
Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
Обновлено в 18:09
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
США направили Турции ультиматум в связи с покупкой С-400
Власти США направили Турции ультиматум, в котором потребовали в течение двух недель отказаться от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:29