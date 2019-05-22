«Галатасарай» заинтересован в аренде ВлашичаМатч ТВ 03:11

Выступающий на правах аренды за ЦСКА полузащитник «Эвертона» Никола Влашич может стать игроком «Галатасарая». По информации источника, турецкий клуб видит в хорвате замену хавбеку Юнесу Бельханде, который может покинуть команду.

Футбол Самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы завершил карьеру В ходе чемпионата Европы-2016 во Франции Габор стал самым возрастным игроком в истории турнира, сыграв в 1/8 финала за сборную Венгрии против Бельгии (0:4) в возрасте 40 лет, 2 месяца и 25 дней.

Армия и оружие Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Общество Южно-Сахалинский горсуд рассматривает иск о выпуске плененных косаток Сегодня в Южно-Сахалинском городском суде рассматривают иск зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на юриста региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Наталью Лисицыну.

Армия и оружие Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Шоу-бизнес Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.

Политика The Times узнала дату отставки Мэй с поста премьер-министра Британский премьер-министр Тереза Мэй готовится уйти в отставку, объявить об этом она может уже в пятницу, 24 мая, пишет газета The Times со ссылкой на собственные источники в кабинете министров.

Политика Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2» Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

Происшествия Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».

Наука Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Политика В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым «Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.

Футбол Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.

Энергетика В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.

Общество Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.

Происшествия Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.

Авто В сети рассекретили новый Opel Corsa В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.

Экономика Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.

Происшествия Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Авто Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

Экономика На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.

Экономика Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.