Футбол

«Галатасарай» выиграл Суперкубок ТурцииГазета.Ru 17:00

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"Галатасарай" стал обладателем Суперкубка Турции. В поединке команда с минимальным счетом обыграла "Акхисар". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Галатасарая", единственный мяч в этой игре забил Юнес Беланда.
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Турецкий футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай» и выступающий в чемпионате Турции. Основан в 1905 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тюрк Телеком Арена», вмещающем 55 147 зрителей. Один из самых успешных футбольных клубов страны, 22-кратный чемпион Турции, 18-кратный обладатель Кубка Турции, 15-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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