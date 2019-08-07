Футбол
«Галатасарай» выиграл Суперкубок ТурцииГазета.Ru 17:00
"Галатасарай" стал обладателем Суперкубка Турции. В поединке команда с минимальным счетом обыграла "Акхисар". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Галатасарая", единственный мяч в этой игре забил Юнес Беланда.
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