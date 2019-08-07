"Галатасарай" стал обладателем Суперкубка Турции. В поединке команда с минимальным счетом обыграла "Акхисар". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Галатасарая", единственный мяч в этой игре забил Юнес Беланда.

Футбол Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.

Футбол Давид Луис хочет перейти в «Арсенал» Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.

Происшествия Сторонники Атамбаева заявили, что захватили бойцов спецназа Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева захватили бойцов спецподразделений, штурмовавших дом бывшего главы государства в селе Кой-Таш Чуйской области.

Армия и оружие В Ираке назвал опасными любые односторонние действия США в стране Иракский парламентарий Саркаут Шамсулддин назвал опасными любые односторонние действия США на территории страны.

Здоровье Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Происшествия В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.

Кино Nickelodeon перезапустит мультсериал про кота Гарфилда Телеканал Nickelodeon заявил, что снимет новый анимационный сериал про знаменитого кота Гарфилда.

Технологии OneWeb отозвала заявку на получение российских частот Компания OneWeb отозвала заявку на получение российских частот в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ, сообщила компания и подтвердил RNS представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

Гаджеты Samsung представила два новых смартфона Смартфоны со стилусами линейки Note Samsung начала производить в 2011 году и с тех пор выпущено девять поколений устройств.

Гаджеты «Чипокалипсис» вернулся. Под ударом ПК на процессорах Intel и AMD «Чипокалипсис» продолжается Исследователи обнаружили новую уязвимость, которая затрагивает все компьютеры под управлением Windows на процессорах Intel, созданных с 2012 г. По данным некоторых исследователей, она также может затрагивать чипы AMD и ARM.

Армия и оружие Су-57 назвали опасным клоном F-22 и F-35 Российский Су-57 является своеобразным клоном F-22 и F-35, однако имеет множество недостатков и отвечает целям проекта.

Общество Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте Количество исследований на КТ и МРТ, например, увеличилось в шесть раз, они стали доступными, и по сравнению с ведущими странами и городами мы выглядим очень неплохо.

Политика В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.

Политика В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2» Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.

Игры В играх на платформах Microsoft, Nintendo и Sony будут указывать шансы выпадения предметов из лутбоксов Sony, Nintendo и Microsoft согласились раскрывать редкость и шансы выпадения предметов из лутбоксов во всех новых играх, которые будут выходить на их платформах.

Политика Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17 Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.

Гаджеты Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10 Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.

Общество Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.

Политика Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.

Происшествия Суд оштрафовал UTair за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей авиакомпанию UTair, обязавшую жительницу Хабаровска приобрести 11 билетов для двух детей-инвалидов в феврале 2019 года.