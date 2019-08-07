Футбол
«Галатасарай» выиграл Суперкубок ТурцииГазета.Ru вчера в 17:00
"Галатасарай" стал обладателем Суперкубка Турции. В поединке команда с минимальным счетом обыграла "Акхисар". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Галатасарая", единственный мяч в этой игре забил Юнес Беланда.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
Политика
Нарышкин посоветовал сторонам конфликта в Киргизии быть сдержанными
Спецслужбы Киргизии 7 августа попытались задержать Атамбаева в его резиденции недалеко от Бишкека. Однако им не удалось этого сделать.
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Кино
Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма
Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Политика
Глава ГКНБ Киргизии заявил о готовности уйти в отставку
Обновлено в 05:50
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Происшествия
У сотрудников ФБК прошли обыски
Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:08
Политика
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Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Экономика
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба в России
Ситуация на рынке стабильна, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
Обновлено в 07:40
Экономика
Uniper отложила запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС
Германская Uniper перенесла с конца 2019 года на начало 2020 года запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС своей дочерней структуры ПАО "Юнипро", следует из материалов компании.
Обновлено в 02:46
Общество
В Крыму продали бывшую дачу Брежнева
В Крыму продали бывшую государственную дачу № 1 в Нижней Ореанде, которая была одним из самых любимых мест отдыха генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:30
Технологии
Ученые подсчитали мировые выбросы СО2 из-за землепользования
Сельское хозяйство, эксплуатация лесов и другие виды землепользования являются источником 23% всех выбросов парниковых газов на планете, сообщается в специальном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климату (МГЭИК).
Обновлено в 06:50
Авто
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport
По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Из-за ДТП с автобусом под Новороссийском госпитализировали 44 человека
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Оказалось, что употребление кофе или чая за четыре часа до сна не сказывается на его качестве.
Обновлено вчера в 16:58
Интернет
Эксперты заявили о возможности правки чужих сообщений в WhatsApp
Уязвимость в мессенджере WhatsApp дает хакерам возможность манипулировать сообщениями в личных и групповых чатах пользователей, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад израильской компании по кибербезопасности Check Point Software Technologies.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Канаде нашли тела подростков, подозреваемых в убийстве 3 человек
Обновлено вчера в 23:22
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Наука
Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды
"Команде ученых Великобритании и Украины удалось изготовить экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики homemade", — отметили в сообщении.
Обновлено в 05:36
Общество
МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами
Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Общество
ВЦИОМ: россияне за последние пять лет стали читать больше
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне за последние пять лет стали больше читать.
Обновлено в 06:42
Игры
Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером
Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
Обновлено в 06:30
Хоккей
«Куньлунь» не сыграет на турнире в Челябинске из-за проблем с визами
"Куньлунь" не сможет принять участия в предсезонном турнире – Кубке губернатора Челябинской области.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Футбол
«Славия» отказалась продавать «Спартаку» Соучека и Краля
Председатель совета директоров чешского клуба "Славия" Ярослав Тврдик сообщил, что полузащитники команды Томаш Соучек и Алекс Краль в ближайшее время не будут проданы в московский "Спартак".
Обновлено в 05:46
Кино
Создатели «Игры престолов» ушли от НВО к Netflix
Авторы телепроекта «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс покинули телеканал НВО ради контракта с компанией Netflix стоимостью $200 млн.
Обновлено в 04:08