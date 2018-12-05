Футбол

«Галатасарай» согласовал контракт с форвардом «Спартака»
Газета.Ru
05:26

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Milliyet. По информации источника, стамбульский "Галатасарай" уже согласовал контракт с бразильским футболистом. Срок соглашения составит три с половиной года.
Газета.Ru05:26

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«Галатасарай» согласовал контракт с форвардом «Спартака»

Газета.Ru05:26

СМИ: Луис Адриано имеет договоренность о переходе в турецкий клуб

Матч ТВ05:03

СМИ: Луис Адриано имеет договоренность о переходе в турецкий клуб

Sportbox.RU05:03

«Галатасарай» договорился о контракте с Луисом Адриано

Советский спорт04:49

СМИ: Луиз Адриану договорился о переходе в «Галатасарай»

Спорт-Экспресс04:38

«Галатасарай» договорился о контракте с Луисом Адриано, сообщают СМИ

РИА Новости04:25

В Турции сообщили о скором переходе Луиса Адриано в «Галатасарай»

Sport24.ru05:03
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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